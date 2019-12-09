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2019-12-09T11:24+0300
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Юрист рассказал, как получить рассрочку на оплату услуг ЖКХ
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РИА Новости

Юрист рассказал, как получить рассрочку на оплату услуг ЖКХ

09:08 09.12.2019 (обновлено: 11:24 09.12.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДенежные купюры и единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы
Денежные купюры и единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. При нехватке денег на оплату коммунальной платежки собственники могут потребовать от управляющей компании рассрочку, рассказал "Российской газете" адвокат в сфере недвижимости Олег Сухов.
Он напомнил, что послабления по оплате услуг ЖКХ бывают трех видов.
Так, обязательная рассрочка предоставляется в случае, когда цена за услугу в текущем расчетном периоде на 25 процентов превышает стоимость за аналогичный период прошлого года. Рассрочка предоставляется на 12 месяцев, однако за нее взимаются проценты.
Договорная рассрочка основывается на соглашении между собственником квартиры и управляющей компанией либо ресурсоснабжающей организацией. В этом случае собственник должен написать заявление, указать причины и период предоставления рассрочки. В этой ситуации также могут начисляться проценты.
Также существует судебная рассрочка, которую потребитель получает в ходе разбирательства по взысканию задолженности, инициированного управляющей компанией. По словам Сухова, суд почти всегда удовлетворяет подобные ходатайства ответчиков.
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Олег СуховРоссияОбщество
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