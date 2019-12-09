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Судно ТОФ "Игорь Белоусов" завершило визит во Вьетнам
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РИА Новости

Судно ТОФ "Игорь Белоусов" завершило визит во Вьетнам

09:05 09.12.2019
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкСпасательное судно "Игорь Белоусов"
Спасательное судно Игорь Белоусов
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Спасательное судно "Игорь Белоусов". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 дек - РИА Новости. Спасательное судно Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" завершило визит во Вьетнам, где моряки двух стран провели первые двусторонние российско-вьетнамские учения по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
"Спасательное судно "Игорь Белоусов" полностью выполнило программу делового захода во вьетнамский порт Камрань и завершило семидневный визит в Социалистическую Республику Вьетнам", - сообщил Воскресенский.
В ходе учений моряки двух стран проверили на практике совместимость российского спасательного оборудования и подлодки ВМС Вьетнама, поделились опытом при проведении спасательных операций, совершенствовали элементы системы оказания помощи подводникам, покинувшим аварийную подлодку, лежащую на грунте.
Возвращение судна "Игорь Белоусов" во Владивосток планируется 20 декабря.
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Николай Воскресенский (флот)Тихоокеанский флот ВМФ РоссииВьетнамРоссияБезопасность
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