Судно ТОФ "Игорь Белоусов" завершило визит во Вьетнам

"Спасательное судно "Игорь Белоусов" полностью выполнило программу делового захода во вьетнамский порт Камрань и завершило семидневный визит в Социалистическую Республику Вьетнам", - сообщил Воскресенский.

В ходе учений моряки двух стран проверили на практике совместимость российского спасательного оборудования и подлодки ВМС Вьетнама, поделились опытом при проведении спасательных операций, совершенствовали элементы системы оказания помощи подводникам, покинувшим аварийную подлодку, лежащую на грунте.