Судно ТОФ "Игорь Белоусов" завершило визит во Вьетнам

ВЛАДИВОСТОК, 9 дек - РИА Новости. Спасательное судно Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" завершило визит во Вьетнам, где моряки двух стран провели первые двусторонние российско-вьетнамские учения по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
"Спасательное судно "Игорь Белоусов" полностью выполнило программу делового захода во вьетнамский порт Камрань и завершило семидневный визит в Социалистическую Республику Вьетнам", - сообщил Воскресенский.
В ходе учений моряки двух стран проверили на практике совместимость российского спасательного оборудования и подлодки ВМС Вьетнама, поделились опытом при проведении спасательных операций, совершенствовали элементы системы оказания помощи подводникам, покинувшим аварийную подлодку, лежащую на грунте.
Возвращение судна "Игорь Белоусов" во Владивосток планируется 20 декабря.
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