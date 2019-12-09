Среди пострадавших в ДТП в Оренбуржье есть гражданин Узбекистана

ТАШКЕНТ, 9 дек – РИА Новости. Среди пострадавших при столкновении микроавтобуса с грузовой "Газелью" в Оренбуржье, где погибли четыре человека, есть гражданин Узбекистана, сообщает в понедельник узбекистанский МИД.
В воскресенье на трассе Оренбург - Акбулак столкнулись и загорелись микроавтобус и грузовая "Газель". Жертвами ДТП стали четыре человека - по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, граждане Киргизии. Еще четверых с травмами доставили в больницу Соль-Илецка.
"Генеральное консульство Узбекистана в Казани сообщает, что в результате ДТП среди пострадавших - гражданин Узбекистана. Состояние его здоровья оценивается как среднетяжелое, требующее длительного лечения", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Генконсульство взяло ситуацию на контроль и находится в постоянном контакте с местными властями и лечебным учреждением, где находится гражданин Узбекистана, добавили в МИД республики.
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