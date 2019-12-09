Среди пострадавших в ДТП в Оренбуржье есть гражданин Узбекистана

© Фото : УМВД России по Оренбургской области Столкновение автомобилей "Газель" и "Форд" на автомобильной дороге Оренбург - Акбулак. 8 декабря 2019

ТАШКЕНТ, 9 дек – РИА Новости. Среди пострадавших при столкновении микроавтобуса с грузовой "Газелью" в Среди пострадавших при столкновении микроавтобуса с грузовой "Газелью" в Оренбуржье , где погибли четыре человека, есть гражданин Узбекистана , сообщает в понедельник узбекистанский МИД.

В воскресенье на трассе Оренбург - Акбулак столкнулись и загорелись микроавтобус и грузовая "Газель". Жертвами ДТП стали четыре человека - по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, граждане Киргизии. Еще четверых с травмами доставили в больницу Соль-Илецка.

"Генеральное консульство Узбекистана в Казани сообщает, что в результате ДТП среди пострадавших - гражданин Узбекистана. Состояние его здоровья оценивается как среднетяжелое, требующее длительного лечения", - говорится в сообщении на сайте министерства.