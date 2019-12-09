Торговые отношения с Францией "просели" в 2019 году, заявил торгпред

ПАРИЖ, 9 дек - РИА Новости, Виктория Иванова. Торгово-экономические отношения между Россией и Торгово-экономические отношения между Россией и Францией по итогам 9 месяцев 2019 года демонстрируют отрицательную динамику, торгпредство усиливает работу по выводу несырьевой российской продукции на французский рынок, сообщил РИА Новости торговый представитель РФ в Париже Михаил Макаров

"Российско-французские торгово-экономические отношения имеют стратегический характер, который находит отражение в динамике товарооборота - он рос три года подряд (+14,1% в 2016 году; +16,5% в 2017 году; + 11,2% в 2018 году) и в 2018 году достиг отметки 17,2 миллиарда долларов США. По итогам 9 месяцев 2019 года мы наблюдаем определенную отрицательную динамику торговли - товарооборот сократился на 19% (до 10,2 миллиарда долларов) относительно аналогичного периода предыдущего года", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сокращение стоимостных объемов российского экспорта произошло в основном за счет снижения объемов экспорта минеральной продукции на 16,0 % (-733,7 миллиона долларов США), главным образом, нефтепродуктов (-439,1 миллиона долларов США).

По словам Макарова, "тенденция снижения товарооборота наблюдается со странами ЕС в целом – по итогам 1-го полугодия 2019 года было снижение на 11% до уровня 134 миллиардов долларов, а также падение экспорта на 10% до 94,3 миллиарда долларов (относительно 2-го полугодия 2018 года)".

"Факт остается фактом: в настоящее время более 85% нашего экспорта – это минеральные продукты. Главой государства перед внешнеэкономическим блоком правительства поставлена задача увеличить объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров до 250 миллиардов долларов США в год. Поэтому существующая структура экспорта меня как торгового представителя радовать не может", - добавил он.

Сейчас торговое представительство сосредоточено на решении поставленной задачи, "ведется активная работа с российскими экспортерами, том числе субъектами малого и среднего предпринимательства, по выводу их несырьевой продукции на рынок Франции".