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При извержении вулкана в Новой Зеландии погиб человек
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РИА Новости

При извержении вулкана в Новой Зеландии погиб человек

08:55 09.12.2019 (обновлено: 10:39 09.12.2019)
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© AFP 2019 / Michael Schade Извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии. 9 декабря 2019
Извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии. 9 декабря 2019
© AFP 2019 / Michael Schade
Извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии. 9 декабря 2019
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Один человек погиб в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщил представитель полиции в ходе пресс-конференции.
Ранее телеканал TVNZ сообщал о четырех пострадавших. Больница города Гамильтон, как отмечал канал, готовилась принять четырех человек с ожогами.
"Я могу подтвердить, что погиб один человек", - заявил представитель полиции Джон Тимс. Трансляцию вела газета New Zealand Herald.
Также он отметил, что существует вероятность того, что в результате инцидента могут быть другие погибшие. По его словам, власти спасли с острова 23 человека, но точное число пострадавших неизвестно.
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Ранее премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что около ста человек находились недалеко от вулкана в момент его извержения, есть пропавшие. Она отметила, что большинство находившихся рядом с вулканом, вероятно, туристы. Полиция Новой Зеландии позже опубликовала заявление, в котором сообщила, что, несмотря на первоначальные данные, власти полагают, что людей могло быть менее 50. Отмечается, что некоторых из них уже вывезли с острова.
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