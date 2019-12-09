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Москва и Подмосковье создают единую транспортную платежную систему
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РИА Новости

Москва и Подмосковье создают единую транспортную платежную систему

08:49 09.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПоезд Московского центрального диаметра на станции в Одинцово
Поезд Московского центрального диаметра на станции в Одинцово
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Поезд Московского центрального диаметра на станции в Одинцово. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Москва и Московская область работают над созданием единой транспортной платежной системы с одной картой для проезда и в столице, и в области, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры правительства Подмосковья Игорь Тресков.
"Мы с мэрией Москвы сегодня обсуждаем очень важную тему, сейчас в Московской области есть карта "Стрелка", в Москве есть карта "Тройка". Мы сейчас вырабатываем совместные решения, чтобы появилась одна платежная система, которая позволит жителям как Москвы, так и области пользоваться одним платежным средством", - сказал Тресков журналистам.
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Он напомнил, что недавно сделали совмещенную карту "Тройка-Стрелка". "Но в перспективе мы хотим перейти к тому, что будет одна карта, одна платежная система, как для Москвы, так и для Московской области", - заключил Тресков.
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МоскваМосковская областьОбщество
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