Москва и Подмосковье создают единую транспортную платежную систему

"Мы с мэрией Москвы сегодня обсуждаем очень важную тему, сейчас в Московской области есть карта "Стрелка", в Москве есть карта "Тройка". Мы сейчас вырабатываем совместные решения, чтобы появилась одна платежная система, которая позволит жителям как Москвы, так и области пользоваться одним платежным средством", - сказал Тресков журналистам.