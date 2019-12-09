Минздрав планирует повысить доступность медпомощи для пожилых людей

"В районах страны с низкой численностью лиц старшего возраста будут созданы амбулаторные гериатрические центры. Это предусматривает подготовленный Минздравом России проект приказа "О внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия", - говорится в сообщении.