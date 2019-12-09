РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-09T08:48+0300
https://ria.ru/20191209/1562140401.html
Минздрав планирует повысить доступность медпомощи для пожилых людей
https://cdn22.img.ria.ru/images/154945/86/1549458603_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_9df9af66586cdf6445b0e723b32ba05c.jpg
РИА Новости

Минздрав планирует повысить доступность медпомощи для пожилых людей

08:48 09.12.2019
457
© Depositphotos / alexrathsУход за пожилой женщиной
Уход за пожилой женщиной
© Depositphotos / alexraths
Уход за пожилой женщиной . Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Минздрав России планирует повысить доступность помощи лицам пожилого возраста, в том числе создать амбулаторные гериатрические центры в районах с низкой численностью людей старшего возраста, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Гериатрия занимается изучением, профилактикой и лечением болезней старческого возраста.
Бесплатное такси для людей с ограниченными возможностями
08:00Хорошие новости
Социальное такси для лежачих больных запустят в Хабаровском крае
"В районах страны с низкой численностью лиц старшего возраста будут созданы амбулаторные гериатрические центры. Это предусматривает подготовленный Минздравом России проект приказа "О внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия", - говорится в сообщении.
Кроме того, для повышения доступности гериатрической помощи пожилым людям будут созданы мобильные гериатрической бригады, подчеркнули в пресс-службе.
Пожилая пара в Грачевском парке Москвы
Вчера, 14:11
Врач назвал три правила "подготовки к старости"
661000
Обсудить 0
ГериатрияМинистерство здравоохранения РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Шесть человек остаются в больнице после ДТП в Томской области
Мужчина с Конституцией РФ в руках
ФОМ заявил о росте числа россиян, желающих изменить Конституцию
Пожилая пара в Грачевском парке Москвы
Врач назвал три правила "подготовки к старости"
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова назвала главную причину нарушения прав человека
Эйфелева башня в Париже
Торговые отношения с Францией "просели" в 2019 году, заявил торгпред
Флаги стран — участниц встречи в нормандском формате
"Ъ" сообщил о жесткой позиции России перед "нормандским" саммитом
Выплата пенсии
Минэкономразвития предложило запретить взыскание долгов с пенсий
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала об обращениях от граждан в аппарат омбудсмена
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
В России планируют ввести новые меры для борьбы с коррупцией
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД заявили, что нулевого уровня коррупции нет нигде в мире
Покупатели в одном из гипермаркетов
Роскачество утвердило первые нацстандарты "зеленой" продукции
Игрушка в палате детской больницы
В Москве умерли два подростка из-за осложнений после трансплантации
В Омской области нашли озеро из крови
В Омской области проводят проверку после обнаружения "озера из крови"
Москва
Торгпред: Москва понимает важность французского бизнеса для России
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Греция отказалась выдать Винника Франции и США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:27Лавров и Трамп могут встретиться в Вашингтоне, сообщили в МИД
14:27Россия озабочена линией Вашингтона против Тегерана, сообщил источник
14:23Сестра Фриске рассказала, как Шепелев отреагировал на болезнь певицы
14:23Миссии СНГ не поступали жалобы на подготовку к выборам в Узбекистане
14:23В ЛНР опасаются провокаций вблизи участка отвода сил у Золотого
14:21Богданов обсудил с сирийской оппозицией ситуацию в республике
14:20Ученые разработали здоровую диету для любителей мяса
14:17Кадыров снялся в шутливых роликах с блогерами
14:15Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в турецких отелях
14:15Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
14:12В Восточном Иерусалиме экстремисты повредили 160 автомобилей
14:10Толстой прокомментировал проект закона о борьбе с домашним насилием
14:09Жителя Челябинска задержали за убийство бывшей жены в подъезде
14:07В Киеве оценили материальные потери из-за разногласий с Россией
14:05В Москве проверяют тринадцать школ после сообщений о "минировании"
14:05Итальянская ТВ-компания объяснила перенос публикации интервью с Асадом
14:01Кику выступил против ограничений в отношении российских телеканалов
14:01"Роскосмос" решил перевести часть испытаний в "цифру"
13:58В Чечне объяснили лидерство в рейтинге по отсутствию вредных привычек
13:55Сын Порошенко стал владельцем компании отца, сообщили СМИ
Лента новостейМолния