Минздрав планирует повысить доступность медпомощи для пожилых людей

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Минздрав России планирует повысить доступность помощи лицам пожилого возраста, в том числе создать амбулаторные гериатрические центры в районах с низкой численностью людей старшего возраста, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Гериатрия занимается изучением, профилактикой и лечением болезней старческого возраста.
"В районах страны с низкой численностью лиц старшего возраста будут созданы амбулаторные гериатрические центры. Это предусматривает подготовленный Минздравом России проект приказа "О внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия", - говорится в сообщении.
Кроме того, для повышения доступности гериатрической помощи пожилым людям будут созданы мобильные гериатрической бригады, подчеркнули в пресс-службе.
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