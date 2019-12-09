Обвинение попросило для экс-мэров Бишкека 15 и 25 лет лишения свободы

БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Гособвинение попросило суд приговорить двух экс-мэров Гособвинение попросило суд приговорить двух экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова к 15 и 25 годам лишения свободы за коррупцию, сообщили РИА Новости в понедельник в канцелярии Ленинского районного суда Бишкека.

"Обвинение попросило 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества для Кулматова и 25 лет с конфискацией для Ибраимова", - сказал представитель канцелярии суда.

В Киргизии в коррупции обвиняются ряд высокопоставленных чиновников из команды бывшего президента Алмазбека Атамбаева. В их числе - два бывших премьера Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, приговоренные на прошлой неделе к 15 и 7,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а также два экс-мэра Бишкека Кулматов и Ибраимов. Они, в свою очередь, неоднократно заявляли, что являются жертвами политических преследований.

По версии следствия, в 2014 году, занимая пост мэра Бишкека, Кулматов незаконно использовал грант в 2 миллиона долларов, предоставленный Киргизии китайской компанией TBEA, под строительство двух школ в регионах, и перенаправил их на строительство школы в Бишкеке. Кулматов был взят под стражу в июне прошлого года в связи с якобы наличием у него российского гражданства, которое впоследствии не подтвердилось. По данным следствия, на строительство школы в Бишкеке, рассчитанной на 660 мест, были израсходованы 2 миллиона долларов гранта компании ТВЕА и еще 114 миллионов сомов (1,6 миллиона долларов), выделенных из городского бюджета, тогда как изначально предусматривалось строительство двух школ на тысячу мест. Установленный следствием ущерб по делу составил свыше 1,3 миллиона долларов.

Впоследствии был также арестован следующий мэр Бишкека Ибраимов, при котором велось строительство новой школы в густонаселенном районе столицы. Также Ибраимову инкриминируется присвоение и растрата вверенного имущества в особо крупном размере в его бытность председателем правления крупнейшего военно-промышленного предприятия страны ОАО "ТНК "Дастан" (бывший "Приборостроительный завод") в 2011 году. Следствие полагает, что нарушения были допущены в ходе поставки 12 боевых торпед в Индию.