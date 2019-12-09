РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-09T08:41+0300
https://ria.ru/20191209/1562140286.html
Обвинение попросило для экс-мэров Бишкека 15 и 25 лет лишения свободы
https://cdn23.img.ria.ru/images/155980/60/1559806084_0:0:3282:1846_1036x0_80_0_0_ea935552b9b8982363d31f834d175af8.jpg
РИА Новости

Обвинение попросило для экс-мэров Бишкека 15 и 25 лет лишения свободы

08:41 09.12.2019
446
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Гособвинение попросило суд приговорить двух экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова к 15 и 25 годам лишения свободы за коррупцию, сообщили РИА Новости в понедельник в канцелярии Ленинского районного суда Бишкека.
"Обвинение попросило 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества для Кулматова и 25 лет с конфискацией для Ибраимова", - сказал представитель канцелярии суда.
В Киргизии в коррупции обвиняются ряд высокопоставленных чиновников из команды бывшего президента Алмазбека Атамбаева. В их числе - два бывших премьера Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, приговоренные на прошлой неделе к 15 и 7,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а также два экс-мэра Бишкека Кулматов и Ибраимов. Они, в свою очередь, неоднократно заявляли, что являются жертвами политических преследований.
Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков
4 декабря, 01:06
Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
По версии следствия, в 2014 году, занимая пост мэра Бишкека, Кулматов незаконно использовал грант в 2 миллиона долларов, предоставленный Киргизии китайской компанией TBEA, под строительство двух школ в регионах, и перенаправил их на строительство школы в Бишкеке. Кулматов был взят под стражу в июне прошлого года в связи с якобы наличием у него российского гражданства, которое впоследствии не подтвердилось. По данным следствия, на строительство школы в Бишкеке, рассчитанной на 660 мест, были израсходованы 2 миллиона долларов гранта компании ТВЕА и еще 114 миллионов сомов (1,6 миллиона долларов), выделенных из городского бюджета, тогда как изначально предусматривалось строительство двух школ на тысячу мест. Установленный следствием ущерб по делу составил свыше 1,3 миллиона долларов.
Впоследствии был также арестован следующий мэр Бишкека Ибраимов, при котором велось строительство новой школы в густонаселенном районе столицы. Также Ибраимову инкриминируется присвоение и растрата вверенного имущества в особо крупном размере в его бытность председателем правления крупнейшего военно-промышленного предприятия страны ОАО "ТНК "Дастан" (бывший "Приборостроительный завод") в 2011 году. Следствие полагает, что нарушения были допущены в ходе поставки 12 боевых торпед в Индию.
Позднее ГКНБ возбудил еще одно уголовное дело против Ибраимова, его подозревают в организации коррупционной схемы по продаже муниципальных земельных участков.
012000
Обсудить 1
Алмазбек АтамбаевБишкекВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Трамп назвал Украину "каким-то местом"
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
В России планируют ввести новые меры для борьбы с коррупцией
Вид на Копенгаген
В Дании отменили конференцию к юбилею НАТО из-за требований США
Столкновение автомобилей Газель и Форд на автомобильной дороге Оренбург - Акбулак. 8 декабря 2019
Среди пострадавших в ДТП в Оренбуржье есть гражданин Узбекистана
Столкновение автомобилей Газель и Форд на автомобильной дороге Оренбург - Акбулак. 8 декабря 2019
Тела погибших в Оренбуржье граждан Киргизии доставят на родину
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Число погибших при пожаре в колледже в Одессе выросло до 12
Мексика
Мексиканского дипломата поймали на краже биографии Казановы
Уход за пожилой женщиной
Минздрав планирует повысить доступность медпомощи для пожилых людей
Президент РФ Владимир Путин перед совещанием по вопросам экономики. 22 ноября 2019
Встреча Путина и Зеленского пройдет после "нормандского" саммита
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД заявили, что нулевого уровня коррупции нет нигде в мире
Сериал Чернобыль
Глава МАГАТЭ прокомментировал сериал "Чернобыль"
В Омской области нашли озеро из крови
В Омской области проводят проверку после обнаружения "озера из крови"
Американские военнослужащие
В штабных учениях в Японии участвуют 1600 американских военных
Беженцы рохинджа
Действия против рохинджа могут признать геноцидом, считают в ООН
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Греция отказалась выдать Винника Франции и США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:27Лавров и Трамп могут встретиться в Вашингтоне, сообщили в МИД
14:27Россия озабочена линией Вашингтона против Тегерана, сообщил источник
14:23Сестра Фриске рассказала, как Шепелев отреагировал на болезнь певицы
14:23Миссии СНГ не поступали жалобы на подготовку к выборам в Узбекистане
14:23В ЛНР опасаются провокаций вблизи участка отвода сил у Золотого
14:21Богданов обсудил с сирийской оппозицией ситуацию в республике
14:20Ученые разработали здоровую диету для любителей мяса
14:17Кадыров снялся в шутливых роликах с блогерами
14:15Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в турецких отелях
14:15Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
14:12В Восточном Иерусалиме экстремисты повредили 160 автомобилей
14:10Толстой прокомментировал проект закона о борьбе с домашним насилием
14:09Жителя Челябинска задержали за убийство бывшей жены в подъезде
14:07В Киеве оценили материальные потери из-за разногласий с Россией
14:05В Москве проверяют тринадцать школ после сообщений о "минировании"
14:05Итальянская ТВ-компания объяснила перенос публикации интервью с Асадом
14:01Кику выступил против ограничений в отношении российских телеканалов
14:01"Роскосмос" решил перевести часть испытаний в "цифру"
13:58В Чечне объяснили лидерство в рейтинге по отсутствию вредных привычек
13:55Сын Порошенко стал владельцем компании отца, сообщили СМИ
Лента новостейМолния