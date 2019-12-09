СМИ сообщили о пострадавших при извержении вулкана в Новой Зеландии

Ранее премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что около ста человек находились недалеко от вулкана в момент его извержения, есть пропавшие. Она отметила, что большинство находившихся рядом с вулканом, вероятно, туристы. Полиция Новой Зеландии позже опубликовала заявление, в котором сообщила, что, несмотря на первоначальные данные, власти полагают, что людей могло быть менее 50. Отмечается, что некоторых из них уже вывезли с острова.