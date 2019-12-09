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СМИ сообщили о пострадавших при извержении вулкана в Новой Зеландии
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РИА Новости

СМИ сообщили о пострадавших при извержении вулкана в Новой Зеландии

08:39 09.12.2019 (обновлено: 10:41 09.12.2019)
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© REUTERS / @SCHИзвержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии. 9 декабря 2019
Извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии. 9 декабря 2019
© REUTERS / @SCH
Извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии. 9 декабря 2019
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека пострадали в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает телеканал TVNZ со ссылкой на больницу в городе Гамильтон.
Как сообщает телеканал, больница Waikato Hospital подтвердила, что после извержения вулкана их ожоговое отделение готовится принять четырех человек.
Ранее СМИ со ссылкой на полицию сообщили, что один из вывезенных с острова людей находится в критическом состоянии.
Ранее премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что около ста человек находились недалеко от вулкана в момент его извержения, есть пропавшие. Она отметила, что большинство находившихся рядом с вулканом, вероятно, туристы. Полиция Новой Зеландии позже опубликовала заявление, в котором сообщила, что, несмотря на первоначальные данные, власти полагают, что людей могло быть менее 50. Отмечается, что некоторых из них уже вывезли с острова.
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