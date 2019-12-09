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Торгпред: Москва понимает важность французского бизнеса для России
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РИА Новости

Торгпред: Москва понимает важность французского бизнеса для России

08:39 09.12.2019
428
© РИА Новости / Максим БлиновМосква
Москва
© РИА Новости / Максим Блинов
Москва. Архивное фото
ПАРИЖ, 9 дек - РИА Новости, Виктория Иванова. Москва понимает важность деятельности французского бизнеса в России, по этому вопросу ведется активная работа на межправительственном уровне, сообщил РИА Новости торговый представитель РФ в Париже Михаил Макаров.
"2019 год выдался весьма насыщенным в плане двусторонних контактов на различных уровнях: трижды встречались президенты Владимир Путин и Эммануэль Макрон в текущем году, из них две встречи прошли во Франции. Приезжал во Францию с визитом и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев - в Гавре состоялась их первая официальная встреча с французским коллегой Эдуаром Филиппом", - напомнил торгпред.
Торговый представитель РФ во Франции Михаил Макаров
08:18
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По его словам, "на государственном уровне есть понимание, насколько важна деятельность французского бизнеса в России". "Мы стремимся создавать комфортные условия для его работы, советуемся с французскими партнерами, прислушиваемся к их мнению и всегда стараемся оперативно реагировать на возникающие проблемы. И встречи наших лидеров являются тому подтверждением", - сказал Макаров.
Он отметил, что регулярно проходят и встречи президента РФ Владимира Путина с представителями крупнейших французских компаний, работающих в России. "Последняя такая встреча с французским бизнесом состоялась 18 апреля 2019 года в Кремле. В ней приняли участие руководители компаний: Schneider Electric, Renault, "АШАН Ритейл", BlaBlaCar, Leroy Merlin, Saint-Gobain, Legrand, ORPEA, Orange, Air Liquide, Total, Pernod Ricard, POMA, Sanofi, банков Credit Agricole и Societe Generale", - добавил он.
"Что касается рабочих органов взаимодействия на межправительственном уровне, то в настоящее время ведется активная работа в рамках механизма межведомственного диалога – Российско-Французского Совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК), сопредседателями которого являются министры экономик наших стран", - отметил торгпред.
Он напомнил, что для участия в юбилейном, XXV заседании СЕФИК в Москву 10 декабря прибудет министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мер. В преддверии заседания, повестка дня которого продолжает наполняться, в понедельник в Москве пройдет российско-французский форум по "зеленым" финансам.
СЕФИК - главный рабочий орган российско-французской комиссии по вопросам двустороннего сотрудничества на уровне глав правительств. В рамках совета создано 12 специализированных рабочих групп, ведущих деятельность по основным направлениям двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи. 15 июля 2018
01:57
Межгосударственные отношения России и Франции
010012
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Михаил Макаров (торгпред)ФранцияРоссияЭкономика
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