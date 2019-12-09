В Иркутской области ликвидировали пожар в общежитии колледжа

Ранее сообщалось, что в общежитии педагогического колледжа в поселке Бохан Иркутской области произошел пожар. Пострадал первый этаж здания. Раненых нет.

"Открытый огонь ликвидирован. Пожарные ещё работают на месте", - сообщил собеседник агентства.

Он также уточнил, что после окончательной ликвидации возгорания будут устанавливать его причины.