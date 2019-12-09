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В Иркутской области ликвидировали пожар в общежитии колледжа
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РИА Новости

В Иркутской области ликвидировали пожар в общежитии колледжа

08:31 09.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота пожарно-спасательного центра
Работа пожарно-спасательного центра
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа пожарно-спасательного центра. Архивное фото
ИРКУТСК, 9 дек - РИА Новости. Открытый огонь ликвидирован пожарными при возгорании общежития педколледжа в поселке Бохан Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС региона.
Ранее сообщалось, что в общежитии педагогического колледжа в поселке Бохан Иркутской области произошел пожар. Пострадал первый этаж здания. Раненых нет.
"Открытый огонь ликвидирован. Пожарные ещё работают на месте", - сообщил собеседник агентства.
Он также уточнил, что после окончательной ликвидации возгорания будут устанавливать его причины.
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