В Туве четыре человека отравились угарным газом

КРАСНОЯРСК, 9 дек - РИА Новости. Четыре человека, из них двое детей, отравились угарным газом в Каа-хемском районе Четыре человека, из них двое детей, отравились угарным газом в Каа-хемском районе Тувы , сообщил врио начальника регионального ГУМЧС Алексей Артемов на аппаратном совещании у главы республики.

По его словам, сообщение об инциденте в поселке Сарыг-Сеп поступило от дежурного Каа-хемской ЦКБ.

"В токсикологическое отделение с признаками отравления угарным газом поступило четыре человека, из них двое детей: 2009 и 2013 годов рождения", - сказал Артемов.