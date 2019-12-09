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В Туве четыре человека отравились угарным газом
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РИА Новости

В Туве четыре человека отравились угарным газом

08:29 09.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 9 дек - РИА Новости. Четыре человека, из них двое детей, отравились угарным газом в Каа-хемском районе Тувы, сообщил врио начальника регионального ГУМЧС Алексей Артемов на аппаратном совещании у главы республики.
По его словам, сообщение об инциденте в поселке Сарыг-Сеп поступило от дежурного Каа-хемской ЦКБ.
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"В токсикологическое отделение с признаками отравления угарным газом поступило четыре человека, из них двое детей: 2009 и 2013 годов рождения", - сказал Артемов.
По его словам, причина отравления - нарушение правил эксплуатации печи. В настоящее время состояние детей удовлетворительное.
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