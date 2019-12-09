Советник генсека ООН заявил о росте расовой нетерпимости

ООН, 9 дек – РИА Новости. В мире растет агрессия по отношению к представителям различных религий и рас, считает специальный советник генсека В мире растет агрессия по отношению к представителям различных религий и рас, считает специальный советник генсека ООН по предотвращению геноцида Адама Дьенг.

Он напомнил, что в 1948 году была принята конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Ее ратифицировали более 140 государств. В связи с этой конвенцией страны-участницы обязаны не допускать совершения геноцида, однако это преступление встречается и по сей день, отметил советник.

"Это происходит потому, что мы не работаем конструктивным образом с проблемой многообразия. Мы не инклюзивны. Мы должны помнить сегодня более, чем когда бы то ни было, что мы один мир, мы одно человечество. Мы должны уважать порядок. Но сегодня я вижу рост антисемитизма, растущую ненависть к мусульманам", - сказал Дьенг РИА Новости.

"Когда я вижу группы сторонников превосходства белой расы в США, в Канаде, в Новой Зеландии, в Европе, когда я вижу группы неонацистов, я говорю: давайте будем осторожны. Когда я вижу, как в Европе лидеры правого крыла говорят, что из-за мигрантов и беженцев их экономика падает, это не правда. Эти люди остались бы там, откуда они пришли, если бы этот мир более справедлив", - отметил советник.