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Религия и мировоззрение
2019-12-09T12:35+0300
https://ria.ru/20191209/1562135999.html
Советник генсека ООН заявил о росте расовой нетерпимости
https://cdn24.img.ria.ru/images/152352/19/1523521923_0:186:2982:1863_1036x0_80_0_0_5fab27e4d9575dc6213b6ee97430b4d4.jpg
РИА Новости

Советник генсека ООН заявил о росте расовой нетерпимости

08:22 09.12.2019 (обновлено: 12:35 09.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАкция против расизма
Акция против расизма
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Акция против расизма. Архивное фото
ООН, 9 дек – РИА Новости. В мире растет агрессия по отношению к представителям различных религий и рас, считает специальный советник генсека ООН по предотвращению геноцида Адама Дьенг.
Он напомнил, что в 1948 году была принята конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Ее ратифицировали более 140 государств. В связи с этой конвенцией страны-участницы обязаны не допускать совершения геноцида, однако это преступление встречается и по сей день, отметил советник.
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"Это происходит потому, что мы не работаем конструктивным образом с проблемой многообразия. Мы не инклюзивны. Мы должны помнить сегодня более, чем когда бы то ни было, что мы один мир, мы одно человечество. Мы должны уважать порядок. Но сегодня я вижу рост антисемитизма, растущую ненависть к мусульманам", - сказал Дьенг РИА Новости.
"Когда я вижу группы сторонников превосходства белой расы в США, в Канаде, в Новой Зеландии, в Европе, когда я вижу группы неонацистов, я говорю: давайте будем осторожны. Когда я вижу, как в Европе лидеры правого крыла говорят, что из-за мигрантов и беженцев их экономика падает, это не правда. Эти люди остались бы там, откуда они пришли, если бы этот мир более справедлив", - отметил советник.
Он призвал страны добиваться большего равенства между людьми. "Нам нужно больше социальной справедливости", - подчеркнул он.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениерелигияЕвропаООНВ мире
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