Роскачество утвердило первые нацстандарты "зеленой" продукции

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Роскачество совместно с научными и отраслевыми объединениями разработало национальные стандарты экологически чистой сельскохозяйственной продукции, говорится в сообщении организации.

Росстандарте , уточняется в релизе. Первые шесть из них уже утвердили в, уточняется в релизе.

Стандарты описывают общие требования, термины и определения сельхозпродукции и сырья с улучшенными экологическими характеристиками, а также оценки соответствия. Кроме того, оговариваются производство, транспортировка, хранение и требования к минеральным удобрениям.

Это поможет производителям подтверждать, что они переходят от интенсивного ведения сельского хозяйства к более щадящему использованию ресурсов, а также применять маркировку, которая является отличительным признаком "зеленой" продукции.

Председателем проектного технического комитета по стандартизации "Экологически чистая сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие" является заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. Работа ведется совместно с НИИ охраны атмосферного воздуха, НИИ по удобрениям и инсектофунгицидам имени профессора Я. В. Самойлова (АО "НИУИФ") и другими организациями.

"Новые стандарты являются частью стратегии по развитию интегрированного сельского хозяйства и повышению качества отечественной пищевой продукции в целом, в том числе с целью роста экспортной конкурентоспособности российских "зеленых" брендов. При разработке российских ГОСТов учитывался европейский и международный опыт стандартизации в сфере "точного" сельского хозяйства, а также регламенты Евросоюза 66/2010 "Об экологическом знаке Европейского союза", — сообщила Саратцева.