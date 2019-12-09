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Роскачество утвердило первые нацстандарты "зеленой" продукции
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РИА Новости

Роскачество утвердило первые нацстандарты "зеленой" продукции

08:21 09.12.2019 (обновлено: 10:43 09.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПокупатели в одном из гипермаркетов
Покупатели в одном из гипермаркетов
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Роскачество совместно с научными и отраслевыми объединениями разработало национальные стандарты экологически чистой сельскохозяйственной продукции, говорится в сообщении организации.
Первые шесть из них уже утвердили в Росстандарте, уточняется в релизе.
Стандарты описывают общие требования, термины и определения сельхозпродукции и сырья с улучшенными экологическими характеристиками, а также оценки соответствия. Кроме того, оговариваются производство, транспортировка, хранение и требования к минеральным удобрениям.
Это поможет производителям подтверждать, что они переходят от интенсивного ведения сельского хозяйства к более щадящему использованию ресурсов, а также применять маркировку, которая является отличительным признаком "зеленой" продукции.
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Председателем проектного технического комитета по стандартизации "Экологически чистая сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие" является заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. Работа ведется совместно с НИИ охраны атмосферного воздуха, НИИ по удобрениям и инсектофунгицидам имени профессора Я. В. Самойлова (АО "НИУИФ") и другими организациями.
"Новые стандарты являются частью стратегии по развитию интегрированного сельского хозяйства и повышению качества отечественной пищевой продукции в целом, в том числе с целью роста экспортной конкурентоспособности российских "зеленых" брендов. При разработке российских ГОСТов учитывался европейский и международный опыт стандартизации в сфере "точного" сельского хозяйства, а также регламенты Евросоюза 66/2010 "Об экологическом знаке Европейского союза", — сообщила Саратцева.
Мероприятия проводят в соответствии с поручением президента по созданию отечественных защищенных брендов с улучшенными экологическими характеристиками.
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