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В Омской области проводят проверку после обнаружения "озера из крови"
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РИА Новости

В Омской области проводят проверку после обнаружения "озера из крови"

08:18 09.12.2019 (обновлено: 11:22 09.12.2019)
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В Омской области нашли "озеро" из крови
В Омской области нашли озеро из крови
НОВОСИБИРСК, 9 дек — РИА Новости. Управление Россельхознадзора по Омской области по согласованию с прокуратурой организовало внеплановую проверку после обнаружения в Калачинском районе Омской области незаконного скотомогильника и "озера из крови".
Ранее в СМИ появилась информация о несанкционированном скотомогильнике в Калачинском районе вблизи деревни Ковалево. Здесь же водоем с кровью убитых животных обнаружили активисты Общероссийского народного фронта, один из которых опубликовал в своем аккаунте в инстаграме видео. Инцидент получил широкий резонанс.
"В пятницу наши специалисты вышли на проверку юридического лица, которое, предположительно, причастно к этому. Были отобраны пробы, проверка идет и будет продолжаться до 10 января 2020 года. Пока о каких-то результатах говорить преждевременно", — сообщил РИА Новости представитель управления Россельхознадзора по Омской области.
В свою очередь, в прокуратуре региона агентству уточнили, что надзорное ведомство согласовало Россельхознадзору проведение внеплановой проверки, а ее результаты находятся на контроле прокуратуры Омской области.
В Главном управлении ветеринарии Омской области сообщили, что сейчас обнаруженные биологические отходы убраны и утилизированы в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства, а на месте их обнаружения проведена дезинфекция. Возбудители особо опасных инфекций после отбора проб не обнаружены, отметили в управлении.
"В ходе проведения предварительной проверки поступившей информации установлена причастность к несанкционированному складированию биологических отходов предприятия, занимающегося убоем сельскохозяйственных животных. <…> Главным управлением проводится проверка, по результатам которой виновные лица будут привлечены к административной ответственности", — сообщили в ведомстве.
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РоссельхознадзорОмская областьПроисшествия
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