В Омской области проводят проверку после обнаружения "озера из крови"

НОВОСИБИРСК, 9 дек — РИА Новости. Управление Россельхознадзора по Управление Россельхознадзора по Омской области по согласованию с прокуратурой организовало внеплановую проверку после обнаружения в Калачинском районе Омской области незаконного скотомогильника и "озера из крови".

Ранее в СМИ появилась информация о несанкционированном скотомогильнике в Калачинском районе вблизи деревни Ковалево. Здесь же водоем с кровью убитых животных обнаружили активисты Общероссийского народного фронта, один из которых опубликовал в своем аккаунте в инстаграме видео. Инцидент получил широкий резонанс.

"В пятницу наши специалисты вышли на проверку юридического лица, которое, предположительно, причастно к этому. Были отобраны пробы, проверка идет и будет продолжаться до 10 января 2020 года. Пока о каких-то результатах говорить преждевременно", — сообщил РИА Новости представитель управления Россельхознадзора по Омской области.

В свою очередь, в прокуратуре региона агентству уточнили, что надзорное ведомство согласовало Россельхознадзору проведение внеплановой проверки, а ее результаты находятся на контроле прокуратуры Омской области.

В Главном управлении ветеринарии Омской области сообщили, что сейчас обнаруженные биологические отходы убраны и утилизированы в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства, а на месте их обнаружения проведена дезинфекция. Возбудители особо опасных инфекций после отбора проб не обнаружены, отметили в управлении.