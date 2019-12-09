Во Франции негативно смотрят на санкции, заявил российский торгпред

ПАРИЖ, 9 дек - РИА Новости, Виктория Иванова. Французские бизнесмены негативно смотрят на ограничительные меры, введенные РФ в ответ на европейские санкции, после их отмены странам предстоит наверстывать упущенное за годы с их введения, заявил РИА Новости торговый представитель РФ во Франции Французские бизнесмены негативно смотрят на ограничительные меры, введенные РФ в ответ на европейские санкции, после их отмены странам предстоит наверстывать упущенное за годы с их введения, заявил РИА Новости торговый представитель РФ во Франции Михаил Макаров

Более пяти лет назад, 6 августа 2014 года, Россия запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, РФ также продлевала и свои ответные меры: пока запрет на поставки действует до конца 2020 года.

"Россию и Францию связывают многие годы сотрудничества и дружбы. Это надо помнить. Мы всегда были надежным партнером Франции. Наши связи и сегодня могут сыграть особую роль в преодолении существующего кризиса взаимопонимания между Россией и Западом", - напомнил Макаров.

Он добавил, что "французский и европейский бизнес однозначно пострадали от взаимных ограничительных мер, по некоторым оценкам потери ЕС достигли за 5 лет 240 миллиардов долларов, наши – 50 миллиардов долларов".

"Тем не менее, французские компании продолжают продуктивную деятельность в нашей стране. Я не знаю другого иностранного государства, компании которого были бы в таком количестве представлены на российском рынке. На сегодня более 500 компаний с участием французского капитала работают на российском рынке", - сказал торгпред.

Макаров отметил, что "Франция является крупнейшим иностранным работодателем в России – на предприятиях французских компаний работает более 160 тысяч человек". "При этом поражает широчайший спектр индустрий и секторов французских компаний от пищевой̆ промышленности и сельского хозяйства до фармацевтики и машиностроения", - подчеркнул он.

"Напомню, что Франция входит в пятерку ключевых европейских инвесторов в российскую экономику, занимая пятое место среди стран ЕС, седьмое место среди всех стран. Накопленный на 1 апреля 2019 года объем прямых инвестиций (Франции в РФ) составил 18,3 миллиарда долларов, тогда как российских во Францию - 3,0 миллиарда долларов. Объем поступивших в I квартале 2019 года прямых французских инвестиций вырос на 62,8 % по сравнению с предыдущим годом и составил 837 миллиона долларов (+323 миллиона долларов)", - сказал торговый представитель.

По его словам, "французские бизнесмены, с которыми мы общаемся, далеки от политики и в целом негативно смотрят на существующие санкционные барьеры".