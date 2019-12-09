Действия против рохинджа могут признать геноцидом, считают в ООН

ООН, 9 дек – РИА Новости. Специальный советник генсека Специальный советник генсека ООН по предотвращению геноцида Адама Дьенг не исключает, что действия против мусульман-рохинджа могут быть признаны судом как геноцид.

Официальные власти Мьянмы и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш . У конфликта между ними и коренными "араканцами"-буддистами долгая история, однако эскалация до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011-2012 годах.

Дьенг подчеркнул, что только суд должен определить, был ли там геноцид. При этом, советник заявил, что каким бы ни было правовое определение, "виновные в насилии должны быть привлечены к ответственности".

"Я встречался с беженцами рохинджа. Я дважды посетил бангладешский Кокс-Базар. Я слышал их рассказы. Независимая группа экспертов заключила, что то, что произошло, равнозначно геноциду", - сказал Дьенг.

"Если бы те факты, о которых мне рассказывали беженцы, были представлены суду, если бы обвинение собрало доказательства, и эти факты были проверены в суде, я не исключил бы, что те или иные моменты могут привести к такому определению (геноцид – ред.). Это должно быть проверено судом. Но факторы риска (возникновения геноцида – ред.) там были", - добавил он

Ранее минюст Гамбии подал в Международный суд ООН иск, обвиняющий власти Мьянмы в геноциде народности рохинджа. В заявлении МИД западноафриканской страны говорилось, что Гамбия выступает как страна-участник Конвенции о геноциде и наказании за него 1948 года. Мьянма присоединилась к соглашению в 1956 году.

Ситуация в штате Ракхайн, где проживают мусульмане-рохинджа, обострилась 25 августа 2017 года. Боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции, после чего власти Мьянмы начали в регионе силовую операцию. В столкновениях погибли свыше 400 человек. В результате более 600 тысяч мирных жителей покинули свои дома и направились в приграничные районы Бангладеш.