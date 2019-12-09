В Хабаровске опровергли данные о вызове Фургала на допрос

ХАБАРОВСК, 9 дек - РИА Новости. Пресс-служба правительства Пресс-служба правительства Хабаровского края в понедельник подтвердила информацию СМИ, что губернатор Сергей Фургал находится в Москве, однако, по данным властей, это связано с рабочими встречами, а не с дачей показаний по ситуации на "Амурстали".

Ранее на сайте DVhab.ru появилась информация, что Фургала якобы срочно вызвали в Москву, чтобы он дал показания по поводу ситуации с заводом "Амурсталь". Редакция ссылалась на некий попавший в их распоряжение документ, где сообщается, что, будучи депутатом Госдумы, Фургал стал поручителем предприятия перед банком. Сумма обязательств якобы составила почти 2 миллиарда рублей.

"Губернатора не вызывали в Москву для дачи каких-либо показаний. Это неправда. Но глава региона с субботы действительно находится в Москве. Связано это с рабочими встречами. Губернатор не является свидетелем, потерпевшим или обвиняемым по какому-либо делу, чтобы давать показания", - сказала журналистам пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко.

Ранее сообщалось, что на "Амурстали" прошли следственные действия из-за поставщиков металлолома. Обыски прошли и в правительстве края, силовики запросили ряд документов, никого не задержав. Кроме того, Басманный суд Москвы в ноябре арестовал до 18 января одного из учредителей компании "Торэкс" Николая Мистрюкова по подозрению в убийстве.

После этих событий представители завода заявили о надвигающемся кризисе из-за того, что кредитующие банки остановили текущее финансирование, поставщики металлолома и материалов прекратили отгрузку в адрес предприятия. Сообщалось, что завод, где работают более 3 тысяч человек, может полностью остановить работу. Власти региона заявили о намерении оказать помощь заводу "Амурсталь", так как правительство края в соответствии с поручением президента РФ и распоряжением правительства РФ №704 является ответственным за комплексное развитие металлургического комбината.