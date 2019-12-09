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В Хабаровске опровергли данные о вызове Фургала на допрос
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РИА Новости

В Хабаровске опровергли данные о вызове Фургала на допрос

07:35 09.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 9 дек - РИА Новости. Пресс-служба правительства Хабаровского края в понедельник подтвердила информацию СМИ, что губернатор Сергей Фургал находится в Москве, однако, по данным властей, это связано с рабочими встречами, а не с дачей показаний по ситуации на "Амурстали".
Ранее на сайте DVhab.ru появилась информация, что Фургала якобы срочно вызвали в Москву, чтобы он дал показания по поводу ситуации с заводом "Амурсталь". Редакция ссылалась на некий попавший в их распоряжение документ, где сообщается, что, будучи депутатом Госдумы, Фургал стал поручителем предприятия перед банком. Сумма обязательств якобы составила почти 2 миллиарда рублей.
"Губернатора не вызывали в Москву для дачи каких-либо показаний. Это неправда. Но глава региона с субботы действительно находится в Москве. Связано это с рабочими встречами. Губернатор не является свидетелем, потерпевшим или обвиняемым по какому-либо делу, чтобы давать показания", - сказала журналистам пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
19 ноября, 07:20
В правительстве Хабаровского края прошли обыски
Ранее сообщалось, что на "Амурстали" прошли следственные действия из-за поставщиков металлолома. Обыски прошли и в правительстве края, силовики запросили ряд документов, никого не задержав. Кроме того, Басманный суд Москвы в ноябре арестовал до 18 января одного из учредителей компании "Торэкс" Николая Мистрюкова по подозрению в убийстве.
После этих событий представители завода заявили о надвигающемся кризисе из-за того, что кредитующие банки остановили текущее финансирование, поставщики металлолома и материалов прекратили отгрузку в адрес предприятия. Сообщалось, что завод, где работают более 3 тысяч человек, может полностью остановить работу. Власти региона заявили о намерении оказать помощь заводу "Амурсталь", так как правительство края в соответствии с поручением президента РФ и распоряжением правительства РФ №704 является ответственным за комплексное развитие металлургического комбината.
"Амурсталь" (ранее "Амурметалл") - единственное на Дальнем Востоке России электрометаллургическое предприятие по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат. С 2013 года завод находился в процедуре конкурсного производства. В конце января 2017 года компания "Торэкс" (резидент ТОР "Хабаровск") приобрела завод, став его стратегическим инвестором. Завод возобновил работу 29 июля 2017 года.
Сергей Фургал
23 октября, 04:30
В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
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Сергей ФургалХабаровский крайПроисшествия
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