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Эксперт обвинил администрацию Ельцина в неприсоединении Крыма
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РИА Новости

Эксперт обвинил администрацию Ельцина в неприсоединении Крыма

07:12 09.12.2019 (обновлено: 07:30 09.12.2019)
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© РИА Новости / Александр НатрускинБогдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России
Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России
© РИА Новости / Александр Натрускин
Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в интервью РЕН ТВ высказывание бывшего главы администрации Бориса Ельцина Сергея Филатова о неприсоединении Крыма в 1991 году.
Ранее Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России. По его словам, российское руководство оставило без внимания обращение этих регионов, так как у команды Ельцина "не было времени" на переговоры с Киевом. По словам бывшего соратника Ельцина, власти были обеспокоены тем, "как России выжить вообще".
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Безпалько отметил, что украинские политики упоминали подобные факты в своих мемуарах. "Конечно же, в данной ситуации вина в том, что эти территории не были присоединены к России, лежит на администрации Ельцина", - заявил он. По его мнению, окружение первого президента России было занято борьбой с союзным руководством во главе с Михаилом Горбачевым, в связи с чем не обратило внимание на данный вопрос.
Политолог добавил, что население юго-восточной Украины всегда тянулось к России, и на тот момент указанные регионы могли безболезненно войти в ее состав. "Очень жаль, что администрация Ельцина в свое время не нашла в себе силы, смелости и просто не уделила внимание тому, чтобы включить эти территории в свой состав", - заключил он.
Фактически СССР прекратил существование 25 декабря 1991 года, когда президент страны Михаил Горбачев в обращении к населению заявил о прекращении своей деятельности на посту.
Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования Советского Союза и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.
Владимир Жириновский
Вчера, 02:20
Жириновский обвинил Ельцина в "главном преступлении в истории России"
1797110139
Обсудить 17
ДонбассМихаил ГорбачевБорис ЕльцинКрымРоссияУкраинаПолитика
Популярные комментарии
Чем запомнился этот президент, паяными выходками.
9 декабря, 07:40
Николай Боровов
5100003
Ну и..？а ельцину построили молельный дом ……*ельцин-центр*
9 декабря, 07:34
skalin26
4300253
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