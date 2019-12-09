Эксперт обвинил администрацию Ельцина в неприсоединении Крыма

Ранее Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России. По его словам, российское руководство оставило без внимания обращение этих регионов, так как у команды Ельцина "не было времени" на переговоры с Киевом. По словам бывшего соратника Ельцина, власти были обеспокоены тем, "как России выжить вообще".

Безпалько отметил, что украинские политики упоминали подобные факты в своих мемуарах. "Конечно же, в данной ситуации вина в том, что эти территории не были присоединены к России, лежит на администрации Ельцина", - заявил он. По его мнению, окружение первого президента России было занято борьбой с союзным руководством во главе с Михаилом Горбачевым , в связи с чем не обратило внимание на данный вопрос.

Политолог добавил, что население юго-восточной Украины всегда тянулось к России, и на тот момент указанные регионы могли безболезненно войти в ее состав. "Очень жаль, что администрация Ельцина в свое время не нашла в себе силы, смелости и просто не уделила внимание тому, чтобы включить эти территории в свой состав", - заключил он.

Фактически СССР прекратил существование 25 декабря 1991 года, когда президент страны Михаил Горбачев в обращении к населению заявил о прекращении своей деятельности на посту.