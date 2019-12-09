В Новой Зеландии около ста человек были у вулкана в момент извержения

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Премьер Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что около ста человек находились недалеко от вулкана на острове Уайт-Айленд в момент его извержения, есть пропавшие, сообщает телеканал TVNZ

"Около ста человек были на острове или рядом с ним в момент извержения, некоторые пропали без вести", - приводит телеканал слова премьера.

Она отметила, что большинство находившихся рядом с вулканом, вероятно, туристы.

Полиция Новой Зеландии позже опубликовала заявление, в котором сообщила, что, несмотря на первоначальные данные, власти полагают, что людей могло быть менее 50. Отмечается, что некоторых из них уже вывезли с острова.

Мэр города Уакатане Джуди Тёрнер заявила, что несколько человек на острове пострадали.

"Я мало чего знаю, кроме того, что произошло извержение и несколько человек были на острове в тот момент, и они пострадали", - цитирует телеканал мэра.