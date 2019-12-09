Исследование: лишь 2% вакансий в РФ доступны для людей с инвалидностью

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Только около 2% вакансий в Только около 2% вакансий в России доступны для людей с инвалидностью, работодатели начали реже размещать такие вакансии с 2017 года, показало исследование компании HeadHunter.

Согласно результатам исследования, по состоянию на 25 ноября в России было размещено 11 тысяч 944 вакансии, доступные для людей с инвалидностью, что составляет примерно 2% от общего числа вакансий.

По данным компании, наибольшая доля вакансий была доступна людям с инвалидностью в июле 2016 года, после чего их число начало снижаться.

Анализируя вакансии 2018-2019 года по требуемому опыту работы, исследователи выяснили, что больше половины (58%) вакансий для людей с инвалидностью не требуют опыта работы, около трети (32%) требуют опыт от 1 до 3 лет.

Менее половины вакансий (45%) предлагают соискателям с инвалидностью удалённую работу, треть вакансий (34%) для них предусматривает полный рабочий день, 10% - гибкий график, 9% - сменный, а 3% вакансий предлагают вахтовый метод работы.

Исследование также показало, что менее чем у половины (47%) работодателей есть сотрудники с инвалидностью, менее трети (27%) отметили, что не планируют нанимать таких работников. При этом более крупные компании чаще заявляли о наличии сотрудников с инвалидностью: 73% среди компаний, где более 250 сотрудников и только 26% среди компаний, у которых менее 50 сотрудников.

Говоря о минусах приема на работу людей с инвалидностью, около половины (47%) работодателей отметили необходимость оборудования специальных рабочих мест, треть (36%) заявили о сложности с увольнением таких сотрудников, около четверти (28%) считают, что проблемы со здоровьем мешают трудовому процессу. Только 17% ответили, что не видят минусов.