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Шесть человек остаются в больнице после ДТП в Томской области
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РИА Новости

Шесть человек остаются в больнице после ДТП в Томской области

06:51 09.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 9 дек – РИА Новости. Шесть пострадавших остаются в больнице после аварии с микроавтобусом в Томской области в минувшее воскресенье, сообщает областной департамент здравоохранения.
Ранее в МЧС РИА Новости рассказали, что пассажирский микроавтобус Peugeot столкнулся с легковой машиной Toyota Fielder в Томской области, два человека погибли, еще семеро пострадали.
"Состояние четырех пострадавших - трех женщин 37, 64 и 70 лет и 25-летнего мужчины - врачи оценивают как тяжелое. Пациенты проходят лечение в палате интенсивной терапии. Двое пострадавших - 12-летний мальчик и 60-летняя женщина - в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в хирургическое отделение районной больницы", - говорится в сообщении.
По данным департамента, шестеро пострадавших находятся в Кривошеинской районной больнице. Еще одну пострадавшую в ДТП после осмотра направили на амбулаторное лечение.
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