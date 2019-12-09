Шесть человек остаются в больнице после ДТП в Томской области

НОВОСИБИРСК, 9 дек – РИА Новости. Шесть пострадавших остаются в больнице после аварии с микроавтобусом в Томской области в минувшее воскресенье, сообщает областной департамент здравоохранения.
Ранее в МЧС РИА Новости рассказали, что пассажирский микроавтобус Peugeot столкнулся с легковой машиной Toyota Fielder в Томской области, два человека погибли, еще семеро пострадали.
"Состояние четырех пострадавших - трех женщин 37, 64 и 70 лет и 25-летнего мужчины - врачи оценивают как тяжелое. Пациенты проходят лечение в палате интенсивной терапии. Двое пострадавших - 12-летний мальчик и 60-летняя женщина - в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в хирургическое отделение районной больницы", - говорится в сообщении.
По данным департамента, шестеро пострадавших находятся в Кривошеинской районной больнице. Еще одну пострадавшую в ДТП после осмотра направили на амбулаторное лечение.