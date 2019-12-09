Шесть человек остаются в больнице после ДТП в Томской области

"Состояние четырех пострадавших - трех женщин 37, 64 и 70 лет и 25-летнего мужчины - врачи оценивают как тяжелое. Пациенты проходят лечение в палате интенсивной терапии. Двое пострадавших - 12-летний мальчик и 60-летняя женщина - в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в хирургическое отделение районной больницы", - говорится в сообщении.