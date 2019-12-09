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Минэкономразвития предложило запретить взыскание долгов с пенсий
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РИА Новости

Минэкономразвития предложило запретить взыскание долгов с пенсий

05:45 09.12.2019 (обновлено: 11:12 09.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыплата пенсии
Выплата пенсии
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Выплата пенсии. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Минэкономразвития предложило отнести ряд пенсий россиян к доходам, с которых нельзя взыскивать долги, сообщает "Российская газета".
Соответствующие документы, по данным издания, направят на рассмотрение в комиссию по законопроектной деятельности. В Минтруде и Минэкономразвития подтвердили эту информацию.
Сейчас пенсия считается доходом, с которого можно удерживать банковские задолженности, коммунальные платежи или штрафы. Авторы инициативы утверждают, что это ограничивает право россиян на пенсионное обеспечение, что нарушает Конституцию.
В Минэкономразвития предлагают оставить лишь возможность взыскания задолженности по ЖКХ и обязательств по возмещению ущерба после совершения преступления, а также штрафов.
При этом удержание долгов с минимальных пенсий, страховых пенсий по старости, обеспечения военных пенсионеров и пособий по временной нетрудоспособности предлагается запретить полностью.
Ранее "Известия" сообщили, что депутаты Госдумы намерены разработать законопроект, перекрывающий коллекторам доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги. Как рассказал изданию глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков, будут пресечены "любые лазейки" подобного рода.
Выдача пенсий
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Министерство труда и социальной защиты РФРоссийская газетаПравительство РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
уржаться можно!!! а все долги по кредитам, займам и ипотеке по закону переходят на детей и внуков по нашему законодательству! даже после смерти пенсионера...((
9 декабря, 06:22
ya imeumnenie
837716419
Ну хоть что-то для пенсионеров сделают хорошее...Да и чего там взыскивать с этой крохотной пенсии,её на хлеб с молоком не хватает ,поэтому и работают уставшие от жизни пенсионеры.
9 декабря, 06:16
Алёна
84105018
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