Минэкономразвития предложило запретить взыскание долгов с пенсий

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Минэкономразвития предложило отнести ряд пенсий россиян к доходам, с которых нельзя взыскивать долги, сообщает "Российская газета".
Соответствующие документы, по данным издания, направят на рассмотрение в комиссию по законопроектной деятельности. В Минтруде и Минэкономразвития подтвердили эту информацию.
Сейчас пенсия считается доходом, с которого можно удерживать банковские задолженности, коммунальные платежи или штрафы. Авторы инициативы утверждают, что это ограничивает право россиян на пенсионное обеспечение, что нарушает Конституцию.
В Минэкономразвития предлагают оставить лишь возможность взыскания задолженности по ЖКХ и обязательств по возмещению ущерба после совершения преступления, а также штрафов.
При этом удержание долгов с минимальных пенсий, страховых пенсий по старости, обеспечения военных пенсионеров и пособий по временной нетрудоспособности предлагается запретить полностью.
Ранее "Известия" сообщили, что депутаты Госдумы намерены разработать законопроект, перекрывающий коллекторам доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги. Как рассказал изданию глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков, будут пресечены "любые лазейки" подобного рода.
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