Минэкономразвития предложило запретить взыскание долгов с пенсий

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Минэкономразвития предложило отнести ряд пенсий россиян к доходам, с которых нельзя взыскивать долги, сообщает Минэкономразвития предложило отнести ряд пенсий россиян к доходам, с которых нельзя взыскивать долги, сообщает "Российская газета"

Соответствующие документы, по данным издания, направят на рассмотрение в комиссию по законопроектной деятельности. В Минтруде Минэкономразвития подтвердили эту информацию.

Сейчас пенсия считается доходом, с которого можно удерживать банковские задолженности, коммунальные платежи или штрафы. Авторы инициативы утверждают, что это ограничивает право россиян на пенсионное обеспечение, что нарушает Конституцию.

В Минэкономразвития предлагают оставить лишь возможность взыскания задолженности по ЖКХ и обязательств по возмещению ущерба после совершения преступления, а также штрафов.

При этом удержание долгов с минимальных пенсий, страховых пенсий по старости, обеспечения военных пенсионеров и пособий по временной нетрудоспособности предлагается запретить полностью.