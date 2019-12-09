Шесть школ в Уссурийске эвакуировали после сообщений о минировании

"По информации управления по делам ГОЧС, сегодня в 7.40 (00.40 мск) на адрес электронной почты МБОУ СОШ №6 поступило письмо с информацией террористического характера. В 9.40 письма такого же содержания поступили на адреса электронной почты школ №4, 32, 28, 25, 11. В образовательные учреждения выехали специальные службы, сотрудники полиции, пожарная охрана, врачи скорой помощи. Детей и учителей эвакуировали из зданий на безопасное расстояние", - говорится в сообщении.