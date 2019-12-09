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Шесть школ в Уссурийске эвакуировали после сообщений о минировании
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РИА Новости

Шесть школ в Уссурийске эвакуировали после сообщений о минировании

05:34 09.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКинолог с собакой в здании школы
Кинолог с собакой в здании школы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Кинолог с собакой в здании школы. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 дек - РИА Новости. Шесть школ эвакуировали в Уссурийске Приморского края из-за сообщений о минировании, сообщает мэрия.
В понедельник также сообщалось об эвакуации ряда школ и колледжей в Еврейской автономной области, Хабаровском крае, Владивостоке. Проверки там продолжаются, пока нигде взрывных устройств не обнаружено, информировали власти и правоохранители.
"По информации управления по делам ГОЧС, сегодня в 7.40 (00.40 мск) на адрес электронной почты МБОУ СОШ №6 поступило письмо с информацией террористического характера. В 9.40 письма такого же содержания поступили на адреса электронной почты школ №4, 32, 28, 25, 11. В образовательные учреждения выехали специальные службы, сотрудники полиции, пожарная охрана, врачи скорой помощи. Детей и учителей эвакуировали из зданий на безопасное расстояние", - говорится в сообщении.
В школах №4, 6, 32, 28 проверка завершена, никаких угроз обнаружено не было
Пустые парты в одном из классов школы
04:55
В Благовещенске школы эвакуировали из-за сообщений о минировании
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УссурийскПроисшествия
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