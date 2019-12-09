В штабных учениях в Японии участвуют 1600 американских военных

ТОКИО, 9 дек - РИА Новости. Около 1600 американских и 5 тысяч японских военных участвуют в совместных штабных военных учениях "Яма сакура" (Yama Sakura), которые начались в понедельник в Токио на базе Асака сухопутных сил самообороны Японии, сообщило информационное агентство Около 1600 американских и 5 тысяч японских военных участвуют в совместных штабных военных учениях "Яма сакура" (Yama Sakura), которые начались в понедельник в Токио на базе Асака сухопутных сил самообороны Японии, сообщило информационное агентство Киодо

Реальных маневров войск в ходе этих восьмидневных учений не проводится - оперативные действия смоделированы компьютерами. Военнослужащие США и Японии с их помощью проверят взаимодействие при предполагаемом нападении десанта противника на случай подрывной деятельности, кибератак, действия электромагнитных волн.

Эти учения охватят также военный персонал японский военной базы "Кэнгун" в городе Кумамото и базы морской пехоты США Кемп-Кортни в Уруме на острове Окинава.

Ежегодные американо-японские учения "Яма сакура" проводятся с 1982 года. В них задействован персонал, специализирующийся на разного вида военных операциях, в том числе разведке, медицине и логистике.