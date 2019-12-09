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В штабных учениях в Японии участвуют 1600 американских военных
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РИА Новости

В штабных учениях в Японии участвуют 1600 американских военных

05:16 09.12.2019
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© РИА Новости / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие
© РИА Новости / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
Американские военнослужащие. Архивное фото
ТОКИО, 9 дек - РИА Новости. Около 1600 американских и 5 тысяч японских военных участвуют в совместных штабных военных учениях "Яма сакура" (Yama Sakura), которые начались в понедельник в Токио на базе Асака сухопутных сил самообороны Японии, сообщило информационное агентство Киодо.
Реальных маневров войск в ходе этих восьмидневных учений не проводится - оперативные действия смоделированы компьютерами. Военнослужащие США и Японии с их помощью проверят взаимодействие при предполагаемом нападении десанта противника на случай подрывной деятельности, кибератак, действия электромагнитных волн.
Эти учения охватят также военный персонал японский военной базы "Кэнгун" в городе Кумамото и базы морской пехоты США Кемп-Кортни в Уруме на острове Окинава.
Ежегодные американо-японские учения "Яма сакура" проводятся с 1982 года. В них задействован персонал, специализирующийся на разного вида военных операциях, в том числе разведке, медицине и логистике.
На этот раз в качестве наблюдателей в учениях принимают участие Австралия и Канада.
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