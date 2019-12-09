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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-09T08:38+0300
https://ria.ru/20191209/1562134335.html
Российские военные вошли в бывшую "столицу" ИГ*
https://cdn24.img.ria.ru/images/150732/72/1507327296_21:0:2528:1410_1036x0_80_0_0_8b19f8437f15d0752e0d5d59a0adb04f.jpg
РИА Новости

Российские военные вошли в бывшую "столицу" ИГ*

05:08 09.12.2019 (обновлено: 08:38 09.12.2019)
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© AP Photo / Gabriel ChaimПанорама Ракки, Сирия
Панорама Ракки, Сирия
© AP Photo / Gabriel Chaim
Панорама Ракки, Сирия. Архивное фото
РАККА (Сирия), 9 дек — РИА Новости. Российские военнослужащие впервые вошли в Ракку, которая несколько лет была "столицей" "Исламского государства"*.
Они выдали местным жителям две тысячи продовольственных наборов. В город также прибыли военные медики, которые готовы оказать высококвалифицированную помощь всем нуждающимся.
Как рассказал журналистам офицер российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Владимир Варнавский, инфраструктура Ракки была полностью уничтожена во время операции по ее освобождению, которую проводила возглавляемая США международная коалиция.
"Жертвами неизбирательных авиационных и артиллерийских ударов стали тысячи мирных жителей. В городе до сих пор не завершены работы по расчистке завалов, разминированию местности, наблюдается нехватка чистой воды, медикаментов и продовольствия", — отметил Варнавский.
Сирийские флаги над Раккой. 16 октября 2019
16 октября, 14:14Война в Сирии
Сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку, сообщил источник
Террористы захватили Ракку весной 2013 года, оттуда бежали не менее 250 тысяч жителей. Через год ее провозгласили столицей "Исламского государства"*, она фактически стала цитаделью боевиков.
В октябре 2017-го город освободили после многомесячной операции "Сирийских демократических сил" при поддержке авиации международной коалиции.
В ходе массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований его почти полностью разрушили. МИД Сирии называл действия коалиции геноцидом.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
5556621016
Обсудить 44
Война в СирииРакка (мухафаза)СирияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Пусть сирийцы возвращаются и восстанавливают. А то террористов им победи, продовольствие раздай, инфраструктуру восстанови, а они по европам разбрелись. Пора домой возвращаться и родину восстанавливать. Чем сможем, поможем, но в основном сами.
9 декабря, 07:50
Александр Сергеевич
5842008
Российские военные гуманитарку раздают. Сеют МИР
9 декабря, 06:21
ARAlex Rin
2910006
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