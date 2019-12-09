Российские военные вошли в бывшую "столицу" ИГ*

РАККА (Сирия), 9 дек — РИА Новости. Российские военнослужащие впервые вошли в Ракку, которая несколько лет была "столицей" "Исламского государства"*.

Они выдали местным жителям две тысячи продовольственных наборов. В город также прибыли военные медики, которые готовы оказать высококвалифицированную помощь всем нуждающимся.

Как рассказал журналистам офицер российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Владимир Варнавский, инфраструктура Ракки была полностью уничтожена во время операции по ее освобождению, которую проводила возглавляемая США международная коалиция.

"Жертвами неизбирательных авиационных и артиллерийских ударов стали тысячи мирных жителей. В городе до сих пор не завершены работы по расчистке завалов, разминированию местности, наблюдается нехватка чистой воды, медикаментов и продовольствия", — отметил Варнавский.

Террористы захватили Ракку весной 2013 года, оттуда бежали не менее 250 тысяч жителей. Через год ее провозгласили столицей "Исламского государства"*, она фактически стала цитаделью боевиков.

В октябре 2017-го город освободили после многомесячной операции "Сирийских демократических сил" при поддержке авиации международной коалиции.

В ходе массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований его почти полностью разрушили. МИД Сирии называл действия коалиции геноцидом.