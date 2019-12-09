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Сети АЗС в Приморье сообщили о дефиците дизеля и бензинов
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РИА Новости

Сети АЗС в Приморье сообщили о дефиците дизеля и бензинов

05:06 09.12.2019 (обновлено: 11:30 09.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКолонка на автозаправочной станции
Колонка на автозаправочной станции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Колонка на автозаправочной станции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 дек - РИА Новости. Сети АЗС в Приморье сообщили о нехватке дизеля и бензина в регионе, связанной с отсутствием топлива у поставщика - "Роснефти", ее дочка - "РН-Востокнефтепродукт" - при этом отмечает рост продаж дизельного топлива независимым сетям на фоне растущего спроса.
В конце октября 2018 года в регионе сложилась похожая ситуация: независимые сети автозаправочных станций в Приморье заявили РИА Новости о дефиците дизеля на своих АЗС из-за того, что его нет на нефтебазах либо цены на него очень высоки. Работающая в регионе "Роснефть" при этом заявила, что она продает топливо по единым ценам для всех контрагентов, а в стране в целом сегодня наблюдается провокационная кампания ряда независимых АЗС, которые хотят получить дополнительные льготы.
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Как сообщил РИА Новости представитель приморской сети АЗС "Арими", которая закупает топливо у дочки "Роснефти", компании "Востокнефтепродукт", сейчас повторяется прошлогодняя ситуация.
"Есть нехватка дизеля. У "Востокнефтепродукта" просто нет нужных объемов - они не могут обеспечить нормальные поставки. Эта компания поставляет топливо местным сетям АЗС и оптовикам, но - ограниченное количество. Пока цены на наших АЗС не поменялись. Мы надеемся, что в ближайшее время все устаканится. В нашем случае приходится верить в лучшее", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что такая ситуация - это сезонное явление. "Поставщик не может "перестроиться" с летнего ДТ на зимнее, у него постоянные задержки вагонов (с топливом)", - отметил собеседник.
И.о. начальника отдела продаж ООО "25–Регион", которое владеет сетью АЗС "Октант", Павел Яковлев сообщил РИА Новости, что в этом году ситуация по дизелю в Приморье еще более тяжелая, чем в прошлом.
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"На бирже цена на дизель высокая, там покупать невыгодно. Закупаем у "Роснефти", разница между их ценой и ценой на бирже - почти 10 тысяч рублей на тонну. Но в итоге РН обеспечить нужный объем не может, поэтому топлива нет. На сети АЗС они выделяют крайне ограниченное количество топлива. У многих частных заправок, кроме "Роснефти" и "Приморнефтепродукта", у которых свои базы, АИ-92 и АИ-95 в наличии просто нет, а дизель у них вот-вот закончится", - рассказал Яковлев.
Он отметил, что "25–Регион" закупил бензины на бирже, однако и здесь отмечаются сложности в логистике.
"Бензин на бирже купили, отгрузили три вагона АИ-95 еще 30 ноября, и они стоят в тупике без движения. И то - купленный на бирже бензин мы сторонним организациям не отпускаем, продаем на своих заправках. Но если покупать на бирже дизель, то он будет стоить здесь по 58 рублей за литр, поэтому там мы это топливо не берем", - добавил собеседник.
Яковлев также отметил, что цены на топливо на бирже поднялись, а "Роснефть" не поднимала оптовые цены. При этом поставщик не дает прогнозов на разрешение ситуации, а только сообщает, что топлива в наличии нет.
Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ООО "РН-Востокнефтепродукт", компания в полном объёме обеспечивает нефтепродуктами собственную розничную сеть, определяя внутренний рынок как абсолютный приоритет.
"Продажи зимнего дизельного топлива с нефтебаз ООО "РН-Востокнефтепродукт" в адрес независимых сетей существенно выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и продолжают увеличиваться на фоне заметно растущего спроса на нефтепродукты компании. В сложившихся обстоятельствах компания отмечает необходимость увеличения объёмов реализации дизельного топлива другими производителями региона, в частности Омским и Хабаровским НПЗ", - отметил собеседник.
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РоснефтьПриморский крайЭкономика
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