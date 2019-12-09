В WhatsApp появилась функция напоминаний

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать соответствующие напоминания. Нововведение представлено на сайте whatsapp.any.do.
Функция, созданная совместно с сервисом напоминаний Any.do, называется WhatsApp Reminders ("WhatsApp Напоминания") и доступна по платной подписке на всех устройствах с установленным мессенджером.
Для создания задачи необходимо отправить соответствующее сообщение боту Any.do с указанием времени напоминания. Кроме того, для автоматического формирования задачи можно пересылать сообщения, полученные от других собеседников.
Ранее сообщалось о тестировании разработчиками WhatsApp новой функции, позволяющей автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.
21 ноября, 08:00Дуров посоветовал пользователям удалить WhatsApp