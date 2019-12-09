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В WhatsApp появилась функция напоминаний
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РИА Новости

В WhatsApp появилась функция напоминаний

04:44 09.12.2019 (обновлено: 10:12 09.12.2019)
117274
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать соответствующие напоминания. Нововведение представлено на сайте whatsapp.any.do.
Функция, созданная совместно с сервисом напоминаний Any.do, называется WhatsApp Reminders ("WhatsApp Напоминания") и доступна по платной подписке на всех устройствах с установленным мессенджером.
Для создания задачи необходимо отправить соответствующее сообщение боту Any.do с указанием времени напоминания. Кроме того, для автоматического формирования задачи можно пересылать сообщения, полученные от других собеседников.
Ранее сообщалось о тестировании разработчиками WhatsApp новой функции, позволяющей автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.
Основатель Вконтакте Павел Дуров
21 ноября, 08:00
Дуров посоветовал пользователям удалить WhatsApp
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МессенджерыWhatsApp Inc.Технологии
Популярные комментарии
Умные люди уже давно удалили эту шпионскую примочку со своих смартфонов
9 декабря, 09:28
Aмон Ра
2612004
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9 декабря, 05:55
ЧЧЧак Чак
15131003
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