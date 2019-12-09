Следователя по делу об убийстве в Приморье посадили под домашний арест

ВЛАДИВОСТОК, 9 дек - РИА Новости. Суд поместил под домашний арест полицейского в Приморье, подозреваемого вместе с двумя коллегами в превышении должностных полномочий при расследовании убийства, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.
Двух его коллег взяли под стражу 5 декабря.
"Следствие обращалось с ходатайством о заключении его под стражу. Но суд решил поместить его под домашний арест", - сказал собеседник
Ночью 25 октября 2019 года в лесу у села Зеркальное во время охоты в 37-летнего местного жителя выстрелили из огнестрельного оружия. После этого мужчина исчез. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Тело позже нашли.
В среду следователи сообщили, что в помещении отдела полиции Кавалерово полицейские "применили недозволенные методы расследования к местному жителю", ставшему очевидцем убийства в лесу. Возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий". Троих сотрудников МО МВД "Кавалеровский" задержали. Полиция также начала проверку.
5 декабря, 07:46В Приморье арестовали двух полицейских за превышение полномочий