Школы в ЕАО и Хабаровском крае эвакуировали из-за "минирований"

ХАБАРОВСК, 9 дек - РИА Новости. Школы и колледжи в Еврейской автономной области и Хабаровском крае эвакуировали после сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщили РИА Новости в УМВД по этим регионам.

"Утром в понедельник поступили звонки "металлическим голосом" о том, что несколько школ, а также колледж культуры и медицинский колледж в Биробиджане заминированы. Проведена эвакуация учащихся, взрывотехники и кинологи с собаками обследуют школы", - рассказал представитель управления МВД по ЕАО.

В УМВД по Хабаровскому краю заявили, что сообщения о минировании в понедельник поступили в школы Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. "Сообщения об опасности для школ Хабаровска и Комсомольска поступили утром в понедельник. Все дети и педагоги эвакуированы. Часть школ проверили, опасности нет", - сказали в ведомстве. Собеседник агентства не уточнил количество школ, куда поступили звонки.

Как сообщили РИА Новости в администрации Комсомольска-на-Амуре, сообщения поступили в 10 школ города. "С 9.30 (2.30 мск) до 10 с небольшим поступили сообщения о минировании 10 школ в Комсомольске-на-Амуре. Проведена эвакуация. Школы обследуют", - сказал представитель администрации.

Полиция двух дальневосточных регионов начала проверку по факту инцидентов.