На Дальнем Востоке школы эвакуировали из-за сообщений о "минированиях"

ВЛАДИВОСТОК, 9 дек - РИА Новости. Учебные заведения эвакуировали в Приморье, Учебные заведения эвакуировали в Приморье, Хабаровском крае Благовещенске и Еврейской автономной области из-за сообщений о минированиях, рассказали РИА Новости представители местных властей.

В столице Приморья эвакуировали шесть школ: № 63, №74, №45, №23, №59 и №82. На местах работают спецслужбы и кинологи. Проверка уже завершена в двух школах, взрывных устройств не обнаружено.

Еще шесть школ (№4, 32, 28, 25, 11) эвакуировали в Уссурийске, сообщили в мэрии. В школах №4, 6, 32, 28 проверка завершена, никаких угроз не обнаружено.

В УМВД по Хабаровскому краю заявили РИА Новости, что сообщения о минировании в понедельник поступили в школы Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. "Все дети и педагоги эвакуированы. Часть школ проверили, опасности нет", - сказали в ведомстве. Собеседник агентства не уточнил количество школ, куда поступили звонки.

В Благовещенске восемь школ эвакуировали из-за сообщений о минировании, поступивших по электронной почте. Здания учебных заведений обследовали кинологи, опасных предметов не найдено.