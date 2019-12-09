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На Дальнем Востоке школы эвакуировали из-за сообщений о "минированиях"
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РИА Новости

На Дальнем Востоке школы эвакуировали из-за сообщений о "минированиях"

03:35 09.12.2019 (обновлено: 07:15 09.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкШкола
Школа
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Школа. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 дек - РИА Новости. Учебные заведения эвакуировали в Приморье, Хабаровском крае, Благовещенске и Еврейской автономной области из-за сообщений о минированиях, рассказали РИА Новости представители местных властей.
В столице Приморья эвакуировали шесть школ: № 63, №74, №45, №23, №59 и №82. На местах работают спецслужбы и кинологи. Проверка уже завершена в двух школах, взрывных устройств не обнаружено.
Еще шесть школ (№4, 32, 28, 25, 11) эвакуировали в Уссурийске, сообщили в мэрии. В школах №4, 6, 32, 28 проверка завершена, никаких угроз не обнаружено.
В УМВД по Хабаровскому краю заявили РИА Новости, что сообщения о минировании в понедельник поступили в школы Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. "Все дети и педагоги эвакуированы. Часть школ проверили, опасности нет", - сказали в ведомстве. Собеседник агентства не уточнил количество школ, куда поступили звонки.
Верховный суд РФ
6 декабря, 15:32
В Москве эвакуировали Верховный суд после сообщения о "минировании"
В Благовещенске восемь школ эвакуировали из-за сообщений о минировании, поступивших по электронной почте. Здания учебных заведений обследовали кинологи, опасных предметов не найдено.
В Биробиджане поступили звонки о минировании нескольких школ, а также колледжа культуры и медицинского колледжа. "Проведена эвакуация учащихся, взрывотехники и кинологи с собаками обследуют школы", - рассказал представитель управления МВД по ЕАО.
Метрополитен в Санкт-Петербурге
6 декабря, 18:01
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ЕАОХабаровскПриморский крайУссурийскБлаговещенскВладивостокПроисшествия
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