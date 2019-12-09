Источник: недалеко от аэропорта Багдада упали две ракеты

БАГДАД, 9 дек - РИА Новости. Две ракеты упали в непосредственной близости от международного аэропорта Багдада в ночь на понедельник, сообщает РИА Новости источник в службе безопасности Ирака.
"Две ракеты упали в непосредственной близости от международного аэропорта Багдада, о потерях пока не сообщается", - сказал источник.
По его словам, "в аэропорту прозвучали сирены, предупреждающие о других атак".
"Аль-Арабия" в свою очередь сообщает, что атака была направлена на американские силы.
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