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Источник: недалеко от аэропорта Багдада упали две ракеты
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РИА Новости

Источник: недалеко от аэропорта Багдада упали две ракеты

03:29 09.12.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМеждународный аэропорт Багдада, Ирак
Международный аэропорт Багдада, Ирак
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Международный аэропорт Багдада, Ирак. Архивное фото
БАГДАД, 9 дек - РИА Новости. Две ракеты упали в непосредственной близости от международного аэропорта Багдада в ночь на понедельник, сообщает РИА Новости источник в службе безопасности Ирака.
"Две ракеты упали в непосредственной близости от международного аэропорта Багдада, о потерях пока не сообщается", - сказал источник.
По его словам, "в аэропорту прозвучали сирены, предупреждающие о других атак".
"Аль-Арабия" в свою очередь сообщает, что атака была направлена на американские силы.
Пригород Багдада
4 декабря, 10:33
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