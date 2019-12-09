Чукотское село получит средства для отпугивания белых медведей

ВЛАДИВОСТОК, 9 дек - РИА Новости. Арсенал отпугивающих средств получит село Рыркайпий на Чукотке, в окрестностях которого бродят 60 белых медведей, также могут быть усилены патрули, сообщил глава региона Роман Копин.
Слишком теплая погода и отсутствие льда на побережье привели к тому, что 60 белых медведей не могут покинуть окрестности села Рыркайпий. Патрули объезжают поселок, дежурят около детского сада и школы. Все общественные мероприятия в поселке отменены. В прошлом году у села бродили 28 медведей.
"В село подготовили груз: шумовые и сигнальные патроны, а также специальные баллончики с газом; готовы перебросить дополнительную технику и топливо. Рассматриваем вопрос об усилении "гарнизона Рыркайпия" из числа работников полиции, охотоведов и добровольцев из Эгвекинота", - написал Копин в своем аккаунте в Instagram.
Он отметил, что полетит в село, если позволит погода.
Рыркайпий - национальное чукотское село в Иультинском районе. Село расположено у мыса Кожевникова, который считается "медвежьим" местом: с 2007 года из-за глобальных климатических изменений практически каждую осень на нем формируется самое западное лежбище тихоокеанских моржей, порой их число достигает десятков тысяч. Это привлекает белых медведей, они могут надолго задерживаться рядом с селом. В конце сентября этого года несколько тысяч моржей заняли восточное побережье мыса Кожевникова.