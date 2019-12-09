Чукотское село получит средства для отпугивания белых медведей

ВЛАДИВОСТОК, 9 дек - РИА Новости. Арсенал отпугивающих средств получит село Рыркайпий на Арсенал отпугивающих средств получит село Рыркайпий на Чукотке , в окрестностях которого бродят 60 белых медведей, также могут быть усилены патрули, сообщил глава региона Роман Копин

Слишком теплая погода и отсутствие льда на побережье привели к тому, что 60 белых медведей не могут покинуть окрестности села Рыркайпий. Патрули объезжают поселок, дежурят около детского сада и школы. Все общественные мероприятия в поселке отменены. В прошлом году у села бродили 28 медведей.

"В село подготовили груз: шумовые и сигнальные патроны, а также специальные баллончики с газом; готовы перебросить дополнительную технику и топливо. Рассматриваем вопрос об усилении "гарнизона Рыркайпия" из числа работников полиции, охотоведов и добровольцев из Эгвекинота", - написал Копин в своем аккаунте в Instagram.

Он отметил, что полетит в село, если позволит погода.