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Эксперты выяснили причины неплатежей по кредитам
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РИА Новости

Эксперты выяснили причины неплатежей по кредитам

03:30 09.12.2019 (обновлено: 11:06 09.12.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновВывеска о "быстрых займах" на улице Москвы
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Основными причинами, почему россияне не платят по кредитам и займам, являются слабое планирование семейного бюджета, а также непредвиденные срочные расходы, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер".
Компания с 14 по 31 октября проводила через соцсети опрос совершеннолетних граждан о причинах неплатежей по кредитам. Итоговое исследование включает в себя ответы 1,1 тысячи респондентов.
Согласно данным компании, 30,2% респондентов назвали самой частой причиной неплатежей слабое планирование семейного бюджета, а еще 19,9% опрошенных заявили, что укладываться в график выплат мешают непредвиденные события, требующие срочных материальных вливаний. Около 13% участников опроса сообщили, что задолженность перед банками и микрофинансовыми организациями образуется по причине снижения доходов вплоть до потери их источника.
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В компании отмечают, что 11,3% респондентов назвали основной причиной образования просрочек изначальное нежелание возвращать деньги кредитору, а 10,9% опрошенных указали в качестве первостепенной причины "физически непреодолимые обстоятельства".
При этом 7,1% респондентов называют причиной неплатежей семейные или личные проблемы, а 3,3% опрошенных сообщили, что просрочка образуется в результате того, что о полученных кредитах и займах просто забыли. Кроме того, еще 4,3% россиян говорят о прочих препятствиях, среди которых довольно часто встречается вариант "сначала не было денег для выплаты, а потом обращаться в банк или МФО уже стыдно", указывают эксперты.
Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) в ноябре сообщила РИА Новости, что заемщик рискует выйти на просрочку, если размер платежа по кредиту превышает 25-30% от его ежемесячного дохода. При этом в ассоциации советуют россиянам перед взятием кредита проводить "краш-тест", то есть попробовать прожить на деньги, которые останутся после внесения ежемесячного платежа по кредиту.
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
"Основными причинами, почему россияне не платят по кредитам и займам, являются слабое планирование семейного бюджета, а также непредвиденные срочные расходы," МАРАЗМ! Как планировать людям "семейный бюджет" если нет постоянной работы и нет постоянного дохода? Если пенсии ниже "прожиточного минимума"?Некоторым людям кушать нечего, поэтому-то и залазят они в долги к банкам и разным аферистам. Цены и налоги на всё растут быстрее всех инфляций и всех пособий вместе взятых, вот основная причина, а не бред кое-каких "спецов".
9 декабря, 05:55
VTVass1ly Terkin
3010005
Нет! Потому не платят, что наши банки ненасытные! Кредиты более 10% это грабеж! Нереальная долговая нагрузка на население! И нельзя обвинять только людей! Свои риски банки тоже должны оценивать адекватно. А зачем?! Есть и под 20% кредиты, в любом случае банк в минусе не будет.
9 декабря, 03:34
А Александр Зайцев
1601000
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