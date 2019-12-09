РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России
Новое оружие России
2019-12-09T04:48+0300
https://ria.ru/20191209/1562133841.html
Источник: в РФ создадут дистанционно управляемую снайперскую винтовку
https://cdn25.img.ria.ru/images/156058/59/1560585918_0:174:3078:1905_1036x0_80_0_0_b648aba2c8654a48b4fc24f239ed6f25.jpg
РИА Новости

Источник: в РФ создадут дистанционно управляемую снайперскую винтовку

03:19 09.12.2019 (обновлено: 04:48 09.12.2019)
3910
© РИА Новости / Евгений БиятовВинтовка
Винтовка
© РИА Новости / Евгений Биятов
Винтовка. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Дистанционно управляемую снайперскую винтовку, которую сможет перезаряжать оператор в удаленном режиме, планируют создать в России, заявил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе России.
"Снайперы попросили сделать более безопасный комплекс, чтобы отдалить человека от винтовки. Планируется начать работы по созданию электромагнитного затвора, который нам позволит обойтись без дополнительных средств механизации, чтобы этот затвор передёрнуть", - сказал он.
Собеседник агентства отметил, что до сегодняшнего дня российские специалисты пытались "научить" снайперскую винтовку перезаряжаться дистанционно при помощи приводов и манипуляторов, однако позднее такое технологическое решение было признано неэффективным.
В свою очередь гендиректор частного предприятия-разработчика и производителя стрелкового оружия ORSIS ("Промтехнология") Владимир Злобин заявил РИА Новости, что компания также ведет работы по созданию такого оружия. "У нас есть разработки для реализации подобных задач. Говорить о практичности по сравнению с классическими системами стрелкового оружия преждевременно, но работа определённо ведется и ведется в инновационном направлении", - сказал он.
Собеседник агентства отметил, что говорить о повсеместной замене высокоточных винтовок на "роботизированные" комплексы в ближайшем будущем преждевременно.
Злобин напомнил, что подобные работы также ведутся в США, но их оружейники пока не смогли создать полноценное изделие. "Некоторые американские компании постарались интегрировать инновационные оптические системы с винтовкой, создав "умный комплекс" на дистанционном управлении, но вскоре после анонса подобных систем в СМИ появилась информация об их взломе с демонстрацией огромного числа их недостатков", - заявил он.
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ-308)
2 декабря, 08:00
На смену "плетке". Сможет ли СВЧ повторить успех винтовки Драгунова
6623104
Обсудить 2
Новое оружие РоссииРоссияБезопасность
Рекомендуем
Осетр
Ученые придумали, как спасти осетра от браконьеров
Русская Арктика
Россия развернет над Арктикой противовоздушный купол
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
Эксперты выяснили причины неплатежей по кредитам
Село
Больше половины россиян считают качество жизни на селе неприемлемым
Дегустация вин
Торгпред объяснил, почему французы не будут покупать российское вино
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
В России планируют ввести новые меры для борьбы с коррупцией
Победительница конкурса красоты Мисс Вселенная - 2019, представительница ЮАР Зозибини Тунзи
Представительница ЮАР получила титул "Мисс Вселенная"
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков объяснил, почему Ельцин не присоединил Крым
Учитель в классе школы
ОП предложила включить в школьную программу тему благотворительности
Выплата пенсии
Минэкономразвития предложило запретить взыскание долгов с пенсий
Автомобиль полиции в Париже
В Париже забросали яйцами украинцев
Авиационный комплекс МиГ-35
"МиГ" разрабатывает боевые скоростные беспилотники
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp появилась функция напоминаний
Украшение новогодней елки
Жителей Самары по ошибке поздравили с 2015 годом
Опубликовано видео пуска угрожающей Крымскому мосту украинской ракеты
Появилось видео пуска "угрожающей" Крымскому мосту украинской ракеты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:34Власти назвали двухметровые сугробы в Шерегеше нормой
14:34Суд в Сеуле вынес приговоры трем членам руководства Samsung
14:33В Пензе увековечили имя спецназовца, погибшего на Северном Кавказе
14:27Лавров и Трамп могут встретиться в Вашингтоне, сообщили в МИД
14:27Россия озабочена линией Вашингтона против Тегерана, сообщил источник
14:23Сестра Фриске рассказала, как Шепелев отреагировал на болезнь певицы
14:23Миссии СНГ не поступали жалобы на подготовку к выборам в Узбекистане
14:23В ЛНР опасаются провокаций вблизи участка отвода сил у Золотого
14:21Богданов обсудил с сирийской оппозицией ситуацию в республике
14:20Ученые разработали здоровую диету для любителей мяса
14:17Кадыров снялся в шутливых роликах с блогерами
14:15Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в турецких отелях
14:15Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
14:12В Восточном Иерусалиме экстремисты повредили 160 автомобилей
14:10Толстой прокомментировал проект закона о борьбе с домашним насилием
14:09Жителя Челябинска задержали за убийство бывшей жены в подъезде
14:07В Киеве оценили материальные потери из-за разногласий с Россией
14:05В Москве проверяют тринадцать школ после сообщений о "минировании"
14:05Итальянская ТВ-компания объяснила перенос публикации интервью с Асадом
14:01Кику выступил против ограничений в отношении российских телеканалов
Лента новостейМолния