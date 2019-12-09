Источник: в РФ создадут дистанционно управляемую снайперскую винтовку

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Дистанционно управляемую снайперскую винтовку, которую сможет перезаряжать оператор в удаленном режиме, планируют создать в России, заявил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе России.

"Снайперы попросили сделать более безопасный комплекс, чтобы отдалить человека от винтовки. Планируется начать работы по созданию электромагнитного затвора, который нам позволит обойтись без дополнительных средств механизации, чтобы этот затвор передёрнуть", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что до сегодняшнего дня российские специалисты пытались "научить" снайперскую винтовку перезаряжаться дистанционно при помощи приводов и манипуляторов, однако позднее такое технологическое решение было признано неэффективным.

В свою очередь гендиректор частного предприятия-разработчика и производителя стрелкового оружия ORSIS ("Промтехнология") Владимир Злобин заявил РИА Новости, что компания также ведет работы по созданию такого оружия. "У нас есть разработки для реализации подобных задач. Говорить о практичности по сравнению с классическими системами стрелкового оружия преждевременно, но работа определённо ведется и ведется в инновационном направлении", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что говорить о повсеместной замене высокоточных винтовок на "роботизированные" комплексы в ближайшем будущем преждевременно.