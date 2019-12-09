РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-09T03:13+0300
https://ria.ru/20191209/1562133792.html
Милонов хочет добиться отказа от применения вредных реагентов на улице
https://cdn24.img.ria.ru/images/150992/02/1509920223_0:271:3072:1999_1036x0_80_0_0_cbf27c1a3d05f62b002d652d69383604.jpg
РИА Новости

Милонов хочет добиться отказа от применения вредных реагентов на улице

03:13 09.12.2019
392
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк Снегоуборочная машина обрабатывает улицу противогололедным средством в Москве
 Снегоуборочная машина обрабатывает улицу противогололедным средством в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Снегоуборочная машина обрабатывает улицу противогололедным средством в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил главе Минстроя РФ Владимиру Якушеву разработать рекомендации для коммунальных служб по уборке улиц зимой, которые бы исключали использование вредных реагентов.
Милонов в своем обращении (копия есть в распоряжении РИА Новости) отмечает, что с наступлением зимы в некоторых российских городах коммунальщики борются со снегом и льдом опасными способами, в частности, используют соли и соляные смеси.
"По данным специалистов, использование смесей на основании соли вредит не только окружающей среде наших городов, но и пагубно влияет на здоровье людей — развиваются аллергические заболевания, болезни дыхательных путей, кожные заболевания и многое другое. Не приходится говорить о вреде для домашних питомцев, которые зимой вынуждены гулять по соляным лужам и получать настоящие ожоги", - пишет депутат Госдумы.
В связи с этим Милонов просит Якушева разработать правила и рекомендации для городских коммунальных служб "на основании мирового опыта борьбы с зимними осадками, исключающие применение соляных смесей и иных химических препаратов, имеющих негативное влияние на экологию и городское имущество".
"Помимо этого, прошу Вас рассмотреть вопрос об организации местных референдумов и социологических исследований мнения жителей регионов о предпочтительных методах уборки тех территорий, где они проживают", - обратился депутат к министру.
Тротуар, посыпанный противогололедным реагентом, в Москве
22 октября, 13:09
Эсеры предложили отказаться от противогололедных реагентов на тротуарах
3100014
Обсудить 0
Министерство строительства и ЖКХ РФВиталий МилоновВладимир ЯкушевРоссияОбщество
Рекомендуем
Монеты на линии упаковки
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Объект газотранспортной системы Украины
Обречен на банкротство: "Нафтогаз" подготовил "Газпрому" ловушку
Крымский мост через Москву-реку
Синоптики рассказали, когда в Москву вернутся морозы
Монета номиналом в два рубля 2016 года, выставленная на продажу на портале бесплатных объявлений Авито
Житель Петербурга рассказал, где взял монету за миллиард рублей
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Подмосковье застрелили женщину, когда она выглядывала в окно
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp появилась функция напоминаний
Автомобиль
Эксперт рассказал, сколько нужно прогревать автомобиль зимой
Автомобиль полиции в Париже
В Париже забросали яйцами украинцев
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Новосибирске сотрудник ДПС залил виски в омыватель стекол
Порошенко забросали яйцами на Майдане
Порошенко закидали яйцами на митинге в Киеве
Двухэтажный поезд Карелия на перроне вокзала в Петрозаводске
РЖД вводят новый график движения поездов
Логотип в отделении Почты России
"Почта России" ищет жителя Уфы, которому выдали часть пенсии печеньем
Монета номиналом в два рубля 2016 года, выставленная на продажу на портале бесплатных объявлений Авито
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Выплата пенсии
Минэкономразвития предложило запретить взыскание долгов с пенсий
Певица Валерия
Валерия опубликовала фото с сыном и его девушкой после ДТП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:39США не подкрепили претензии по ДРСМД фактами, заявил источник в МИД
14:38Московская семья, где мать избила двухлетнюю дочь, не стояла на учете
14:38Источник: Россия готова рассмотреть новый договор по разоружению
14:37В Москве проверяют 22 объекта после сообщений о минировании
14:36Источник: Россия готова дать гарантии невмешательства в дела США
14:34Власти назвали двухметровые сугробы в Шерегеше нормой
14:34Суд в Сеуле вынес приговоры трем членам руководства Samsung
14:33В Пензе увековечили имя спецназовца, погибшего на Северном Кавказе
14:27Лавров и Трамп могут встретиться в Вашингтоне, сообщили в МИД
14:27Россия озабочена линией Вашингтона против Тегерана, сообщил источник
14:23Сестра Фриске рассказала, как Шепелев отреагировал на болезнь певицы
14:23Миссии СНГ не поступали жалобы на подготовку к выборам в Узбекистане
14:23В ЛНР опасаются провокаций вблизи участка отвода сил у Золотого
14:21Богданов обсудил с сирийской оппозицией ситуацию в республике
14:20Ученые разработали здоровую диету для любителей мяса
14:17Кадыров снялся в шутливых роликах с блогерами
14:15Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в турецких отелях
14:15Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
14:12В Восточном Иерусалиме экстремисты повредили 160 автомобилей
14:10Толстой прокомментировал проект закона о борьбе с домашним насилием
Лента новостейМолния