Милонов хочет добиться отказа от применения вредных реагентов на улице

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил главе Минстроя РФ Владимиру Якушеву разработать рекомендации для коммунальных служб по уборке улиц зимой, которые бы исключали использование вредных реагентов.
Милонов в своем обращении (копия есть в распоряжении РИА Новости) отмечает, что с наступлением зимы в некоторых российских городах коммунальщики борются со снегом и льдом опасными способами, в частности, используют соли и соляные смеси.
"По данным специалистов, использование смесей на основании соли вредит не только окружающей среде наших городов, но и пагубно влияет на здоровье людей — развиваются аллергические заболевания, болезни дыхательных путей, кожные заболевания и многое другое. Не приходится говорить о вреде для домашних питомцев, которые зимой вынуждены гулять по соляным лужам и получать настоящие ожоги", - пишет депутат Госдумы.
В связи с этим Милонов просит Якушева разработать правила и рекомендации для городских коммунальных служб "на основании мирового опыта борьбы с зимними осадками, исключающие применение соляных смесей и иных химических препаратов, имеющих негативное влияние на экологию и городское имущество".
"Помимо этого, прошу Вас рассмотреть вопрос об организации местных референдумов и социологических исследований мнения жителей регионов о предпочтительных методах уборки тех территорий, где они проживают", - обратился депутат к министру.