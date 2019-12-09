Эксперты рассказали, как компании в России будут проводить корпоративы

Люди на новогоднем приеме. Архивное фото

Люди на новогоднем приеме

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Порядка 40% новогодних корпоративов в Порядка 40% новогодних корпоративов в России пройдут в ресторанах, отмечать праздник в офисе планируют 17% компаний, не собираются устраивать вечеринку по тем или иным причинам 18%, свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Четыре из 10 компаний готовят для персонала новогоднюю вечеринку в ресторане", - говорится в исследовании.

По данным Superjob, 3% вывезут сотрудников на торжества за город, 2% "предложат необычный вариант празднования: поездку за границу, спортивное мероприятие, поход в баню".

В 10% компаний проводить новогодний корпоратив не принято вообще, еще 8% не отмечают праздник последние несколько лет из-за сложной экономической ситуации в компании.

Как отмечает сервис Superjob, бюджеты новогодних корпоративов выросли в 28% компаний, что на восемь процентных пунктов больше, чем в 2018 году. Еще 34% работодателей запланировали расходы, аналогичные прошлогодним. Решение снизить затраты на празднование приняли 7% компаний, ежегодно проводящих новогоднюю вечеринку.

Опрос проводился 20 ноября - 6 декабря среди менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций, ответственных за подбор персонала.