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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-09T07:10+0300
https://ria.ru/20191209/1562133767.html
Эксперты рассказали, как компании в России будут проводить корпоративы
https://cdn24.img.ria.ru/images/98692/02/986920283_0:104:2000:1229_1036x0_80_0_0_8cbcea0d5d76288dcd2772a4e89d14d9.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, как компании в России будут проводить корпоративы

03:09 09.12.2019 (обновлено: 07:10 09.12.2019)
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© Fotolia / CandyBox ImagesЛюди на новогоднем приеме
Люди на новогоднем приеме
© Fotolia / CandyBox Images
Люди на новогоднем приеме. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Порядка 40% новогодних корпоративов в России пройдут в ресторанах, отмечать праздник в офисе планируют 17% компаний, не собираются устраивать вечеринку по тем или иным причинам 18%, свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Четыре из 10 компаний готовят для персонала новогоднюю вечеринку в ресторане", - говорится в исследовании.
По данным Superjob, 3% вывезут сотрудников на торжества за город, 2% "предложат необычный вариант празднования: поездку за границу, спортивное мероприятие, поход в баню".
В 10% компаний проводить новогодний корпоратив не принято вообще, еще 8% не отмечают праздник последние несколько лет из-за сложной экономической ситуации в компании.
Как отмечает сервис Superjob, бюджеты новогодних корпоративов выросли в 28% компаний, что на восемь процентных пунктов больше, чем в 2018 году. Еще 34% работодателей запланировали расходы, аналогичные прошлогодним. Решение снизить затраты на празднование приняли 7% компаний, ежегодно проводящих новогоднюю вечеринку.
Опрос проводился 20 ноября - 6 декабря среди менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций, ответственных за подбор персонала.
На вопрос о планах проведения корпоратива ответили 700 респондентов из 219 населенных пунктов, на вопрос об изменениях в бюджете, который предполагается потратить на проведение вечеринки, - 300 респондентов в 108 населенных пунктах.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
6 декабря, 12:07Новый год—2020
Совет Федерации не будет проводить новогодний корпоратив в этом году
050102
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Новый год—2020РоссияОбщество
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