Торгпред объяснил, почему французы не будут покупать российское вино

ПАРИЖ, 9 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Убедить французов покупать краснодарское вино нереально, они консервативны в плане потребительских привычек, но другие российские продукты им интересны, сказал РИА Новости торговый представитель Убедить французов покупать краснодарское вино нереально, они консервативны в плане потребительских привычек, но другие российские продукты им интересны, сказал РИА Новости торговый представитель России во Франции Михаил Макаров.

"По данным французской таможенной статистики, за девять месяцев 2019 года экспорт виноградного вина из Франции в Россию составил 20,6 миллиона евро (22,8 миллиона долларов США), при этом их доля экспорта России во Францию ничтожна мала", — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что во Франции знают толк в вине, вино является частью их культуры и важной частью экономики.

"Будем откровенны: французы довольно консервативны в плане потребительских привычек, и убедить их покупать краснодарское вино практически нереально. И это при том, что по соседству находятся "винные" страны, такие как Испания и Италия. К тому же необходимо принять во внимание вопрос цены: импортное вино с трудом может конкурировать с дешевым и качественным местным аналогом", — добавил торгпред.

Вместе с тем, по его словам, в России производится большое количество пищевых товаров, которые французам интересны и у которых есть значительный потенциал для экспорта.

"Так, в конце декабря мы планируем провести презентацию экономического потенциала Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, где будут представлены товары местных производителей, которые для французов является экзотикой: колбасы из оленины и лосятины, варенья из кедровых шишек, различные консервы. В начале следующего года будем презентовать экономический потенциал Республики Саха (Якутия)", — поделился планами Макаров.