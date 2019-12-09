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Торгпред объяснил, почему французы не будут покупать российское вино
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РИА Новости

Торгпред объяснил, почему французы не будут покупать российское вино

03:06 09.12.2019 (обновлено: 11:20 09.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоДегустация вин
Дегустация вин
© РИА Новости / Алексей Куденко
Дегустация вин. Архивное фото
ПАРИЖ, 9 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Убедить французов покупать краснодарское вино нереально, они консервативны в плане потребительских привычек, но другие российские продукты им интересны, сказал РИА Новости торговый представитель России во Франции Михаил Макаров.
"По данным французской таможенной статистики, за девять месяцев 2019 года экспорт виноградного вина из Франции в Россию составил 20,6 миллиона евро (22,8 миллиона долларов США), при этом их доля экспорта России во Францию ничтожна мала", — сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что во Франции знают толк в вине, вино является частью их культуры и важной частью экономики.

"Будем откровенны: французы довольно консервативны в плане потребительских привычек, и убедить их покупать краснодарское вино практически нереально. И это при том, что по соседству находятся "винные" страны, такие как Испания и Италия. К тому же необходимо принять во внимание вопрос цены: импортное вино с трудом может конкурировать с дешевым и качественным местным аналогом", — добавил торгпред.

Вместе с тем, по его словам, в России производится большое количество пищевых товаров, которые французам интересны и у которых есть значительный потенциал для экспорта.
"Так, в конце декабря мы планируем провести презентацию экономического потенциала Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, где будут представлены товары местных производителей, которые для французов является экзотикой: колбасы из оленины и лосятины, варенья из кедровых шишек, различные консервы. В начале следующего года будем презентовать экономический потенциал Республики Саха (Якутия)", — поделился планами Макаров.
Он также отметил, что французы имеют серьезную заинтересованность в ювелирной продукции из Якутии, в частности из кости мамонта, и взаимодействие в этом направлении также входит в планы торгпредства.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
26 ноября, 16:40
Киселев рассказал о перспективах российского виноделия
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ФранцияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Товарищи, ржу, не могу! Это ха-ха! Причина- «Французы консервативны»? Да наше вино рядом не стояло с французскими! Надо говорить правду! Ах да, сейчас модно, что Россия может все делать лучше. Тот сыр, что-то покупаю у нас - авно! Так же и вино! Мы многое можем лучше Европы, но не сыр и вино. Пока это так!
9 декабря, 03:12
А Александр Зайцев
32311041
Нашему Торгпреду в Париже видимо задачу поставили, наладить рынок сбыта наших вин😄 Приходится объяснять деликатно😄 А сам сырок точит там и винишком их запивает. И вкусно ему, я уверен. Бон аппети! 😄
9 декабря, 03:24
А Александр Зайцев
16301021
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