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Белый дом работает над организацией встречи Трампа с Лавровым
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РИА Новости

Белый дом работает над организацией встречи Трампа с Лавровым

02:55 09.12.2019
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Белый дом работает над организацией встречи Дональда Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, среди возможных тем обсуждения - контроль над вооружениями.
"Подождем-увидим. Но я думаю, возможность того, что это случится, существует. Мы над этим работаем", - сказал О'Брайен телеканалу CBS в ответ на вопрос о визите Лаврова.
На вопрос о возможной цели встречи Трампа с Лавровым О'Брайен ответил, что речь идет о принципе взаимности в отношениях.
"Когда (госсекретарь Майк) Помпео посетил Россию, (президент России Владимир) Путин встретился с ним. Один из принципов, о которых мы говорили в отношениях с китайцами, русскими и другими, - это принцип взаимности", - сказал О'Брайен. По его словам, во время встречи может произойти "общий разговор о контроле над вооружениями".
О визите Лаврова в Вашингтон пока не объявлено официально, хотя российская сторона говорила, что этот вопрос прорабатывается. Госдепартамент СШA не ответил на вопрос РИА Новости, определена ли дата визита. В официальном расписании Белого дома и госдепартамента на следующую неделю встречи с Лавровым нет, хотя это не значит, что встреча не запланирована или не произойдет.
Если Лавров приедет в Вашингтон, то это будет его первый визит в американскую столицу с 2017 года. Тогда Трамп принял Лаврова в Овальном кабинете Белого дома.
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