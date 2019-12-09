Белый дом работает над организацией встречи Трампа с Лавровым

"Когда (госсекретарь Майк) Помпео посетил Россию, (президент России Владимир) Путин встретился с ним. Один из принципов, о которых мы говорили в отношениях с китайцами, русскими и другими, - это принцип взаимности", - сказал О'Брайен. По его словам, во время встречи может произойти "общий разговор о контроле над вооружениями".

О визите Лаврова в Вашингтон пока не объявлено официально, хотя российская сторона говорила, что этот вопрос прорабатывается. Госдепартамент СШA не ответил на вопрос РИА Новости, определена ли дата визита. В официальном расписании Белого дома и госдепартамента на следующую неделю встречи с Лавровым нет, хотя это не значит, что встреча не запланирована или не произойдет.