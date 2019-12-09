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Актер из "Кинг-Конга" Рене Обержонуа скончался в возрасте 79 лет
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РИА Новости

Актер из "Кинг-Конга" Рене Обержонуа скончался в возрасте 79 лет

02:22 09.12.2019 (обновлено: 02:40 09.12.2019)
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© AP Photo / Richard ShotwellРене Обержонуа с супругой
Рене Обержонуа с супругой
© AP Photo / Richard Shotwell
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Американский режиссер и актер Рене Обержонуа, снявшийся в фильме "Кинг-Конг" и телесериале "Звездный путь", скончался в воскресенье в возрасте 79 лет.
"Мы с сожалением подтверждаем, что Рене скончался сегодня, в воскресенье, 8 декабря", - сообщается в Twitter актера.
Обержонуа снялся в фильмах "Военно-полевой госпиталь", "Кинг-Конг", "Там, где бродит бизон" и сериалах "Юристы Бостона", "Анатомия страсти", "Звездный путь. Дальний космос 9". В 2018 году его включили в зал славы американского театра.
Кадр из сериала Друзья
7 декабря, 13:20Культура
Умер актер из сериала "Друзья" Рон Либман
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КультураРене ОбержонуаСША
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