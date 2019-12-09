Актер из "Кинг-Конга" Рене Обержонуа скончался в возрасте 79 лет

Обержонуа снялся в фильмах "Военно-полевой госпиталь", "Кинг-Конг", "Там, где бродит бизон" и сериалах "Юристы Бостона", "Анатомия страсти", "Звездный путь. Дальний космос 9". В 2018 году его включили в зал славы американского театра.