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Новое оружие России
2019-12-09T02:20+0300
https://ria.ru/20191209/1562133491.html
Россия создаст над Арктикой противовоздушный купол
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РИА Новости

Россия создаст над Арктикой противовоздушный купол

02:20 09.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАрктика
Арктика
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Арктика. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Все арктические дивизионы Северного флота в ближайшие годы оснастят зенитными ракетными системами С-400, что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол, сообщил командующий Северным флотом, герой России, вице-адмирал Александр Моисеев.
Оснащение региона комплексами С-400 начали еще в сентябре. Первым новыми системами оснастили полк на острове южного архипелага Новая Земля. Ранее на вооружении там находился комплекс С-300.
Он добавил, что решая вопросы с обеспечением безопасности, моряки "продолжают активно осваивать и изучать Арктику", создавать там военную инфраструктуру, в том числе высокотехнологичные системы освещения, функционирующие в воздухе, на воде и под водой.
Основной задачей Северного флота в арктической зоне ответственности командующий назвал обеспечение безопасности государства, а также воздушного пространства над Северным морским путем. Он отметил, что в будущем планируется наращивать возможности ПВО северных рубежей России.
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Рост конфликтного потенциала

В ближайшей перспективе возможно наращивание военного присутствия сил НАТО в Арктическом регионе, что приведет к росту конфликтного потенциала, заявил ранее Александр Моисеев.
"К проводимым в регионе учениям и мероприятиям по боевой подготовке все активнее привлекаются воинские формирования внеблоковых государств, я имею в виду, в первую очередь, Швецию, Финляндию... Так, за последние годы объединенными вооруженными силами стран альянса в непосредственной близости от наших северных границ были проведены десятки учений различного масштаба с участием всей видовой составляющей, начиная от атомных подводных лодок, авианосных ударных соединений и другими подразделениями, в том числе силами специальных операций", - сказал он в ходе сессии "Построение комплексной системы безопасности в Арктике" на международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".

США проигрывают России

Ранее The National Interest констатировал, что Россия побеждает США в гонке вооружений в пределах Северного полярного круга.
По мнению автора статьи, Соединенные Штаты отстают от России и Китая, которые вкладывают все больше денег в укрепление своего военного присутствия в Арктике, в том числе в создание новых ледоколов.
В распоряжении американской армии имеется лишь один эксплуатируемый ледокол тяжелого класса под названием "Полар Стар". В то же время у России есть сразу два действующих судна этого класса. При этом осуществляется ремонт еще четырех ледоколов.
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С-400

С-400 "Триумф" – российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс.
ЗРК предназначен для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. 28 апреля 2007 года постановлением правительства России зенитная ракетная система "Триумф" была принята на вооружение.
Министерство обороны опубликовало данные, что все компоненты комплекса С-400 будут находиться в специальных стелс-контейнерах, препятствующих их обнаружению. Из опубликованной части ТТХ данных контейнеров известно, что акцент сделан на экранирование остаточного электромагнитного излучения от оборудования, что блокирует возможность его обнаружения средствами радиотехнической разведки.
C-400 имеет интеграцию со средствами РЭБ, предназначенными в первую очередь для разрушения систем навигации и наведения ракет и устройств, предназначенных для атак на систему ПВО.
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Новое оружие РоссииАрктикаС-400 «Триумф»ВМФ РФБезопасность
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