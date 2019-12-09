Половина НКО предпочитают грантовую форму господдержки, заявили в ОП

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Почти половина представителей НКО высказались за грантовую господдержку их деятельности, 69% респондентов убеждены, что условия для НКО за последние пять лет в России улучшились, на базе этих данных Почти половина представителей НКО высказались за грантовую господдержку их деятельности, 69% респондентов убеждены, что условия для НКО за последние пять лет в России улучшились, на базе этих данных Общественная палата РФ разработает рейтинг регионов по уровню развития некоммерческого сектора, говорится в проекте доклада ОП РФ "О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год".

Проектную или грантовую поддержку НКО поддерживают 48% участников опроса Общественной палаты. Еще 44%, по данным доклада, считают, что приоритетным должно быть финансирование текущей деятельности, 8% затруднились ответить.

Кроме того, 69% опрошенных убеждены, что условия для деятельности НКО за последние пять лет в России улучшились, 22% выбрали ответ "не изменились" и только 9% - "ухудшились".

"Полученный Общественной палатой Российской Федерации опыт по взаимодействию с региональными общественными палатами в ходе подготовки специального доклада, посвященного доступу СО НКО на рынок услуг в социальной сфере, навел на мысль о необходимости разработки и внедрения методики формирования рейтинга регионов по уровню и качеству развития некоммерческого сектора", - указано в докладе, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Развитию этого проекта, по данным доклада, будет посвящена работа Палаты в 2020 году.

"ОП РФ рассматривает данную работу не только как средство объективной диагностики качества развития некоммерческого сектора в регионах, но и как фактор "мягкой силы", который позволит влиять на политику региональных властей в части поддержки НКО", - говорится в докладе.