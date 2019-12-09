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Половина НКО предпочитают грантовую форму господдержки, заявили в ОП
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РИА Новости

Половина НКО предпочитают грантовую форму господдержки, заявили в ОП

01:27 09.12.2019
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© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Общественной палатой РФ в Москве
Здание Общественной палатой РФ в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Здание Общественной палатой РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Почти половина представителей НКО высказались за грантовую господдержку их деятельности, 69% респондентов убеждены, что условия для НКО за последние пять лет в России улучшились, на базе этих данных Общественная палата РФ разработает рейтинг регионов по уровню развития некоммерческого сектора, говорится в проекте доклада ОП РФ "О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год".
Проектную или грантовую поддержку НКО поддерживают 48% участников опроса Общественной палаты. Еще 44%, по данным доклада, считают, что приоритетным должно быть финансирование текущей деятельности, 8% затруднились ответить.
Кроме того, 69% опрошенных убеждены, что условия для деятельности НКО за последние пять лет в России улучшились, 22% выбрали ответ "не изменились" и только 9% - "ухудшились".
"Полученный Общественной палатой Российской Федерации опыт по взаимодействию с региональными общественными палатами в ходе подготовки специального доклада, посвященного доступу СО НКО на рынок услуг в социальной сфере, навел на мысль о необходимости разработки и внедрения методики формирования рейтинга регионов по уровню и качеству развития некоммерческого сектора", - указано в докладе, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Развитию этого проекта, по данным доклада, будет посвящена работа Палаты в 2020 году.
"ОП РФ рассматривает данную работу не только как средство объективной диагностики качества развития некоммерческого сектора в регионах, но и как фактор "мягкой силы", который позволит влиять на политику региональных властей в части поддержки НКО", - говорится в докладе.
Опрос участников форумов "Сообщество – 2019" проведен аналитическим отделом аппарата Общественной палаты РФ. Общее количество участников форумов – около 7000 человек, из них ответили на вопросы анкеты 1340 человек.
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