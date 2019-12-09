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Командующий Северным флотом рассказал о задачах моряков на 2020 год
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РИА Новости

Командующий Северным флотом рассказал о задачах моряков на 2020 год

01:25 09.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкАлександр Моисеев
Александр Моисеев
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Александр Моисеев. Архивное фото
МУРМАНСК, 9 дек – РИА Новости. Приоритетной задачей моряков Северного флота в ближайшие годы является продолжение освоения Арктики, также планируется получить и освоить новое вооружение и технику, сообщил журналистам командующий Северным флотом, герой РФ, вице-адмирал Александр Моисеев.
"Одна из приоритетных задач, стоящих перед моряками Северного флота в ближнесрочной перспективе – это комплекс мероприятий по освоению Арктики", - сказал командующий.
Он сообщил, что в 2020 году североморцев ожидают новые походы не только в Северный Ледовитый, но и в Атлантический океан, и в Средиземное море. "Нам предстоит продолжить освоение новых образцов вооружения и техники. Личный состав флота будет участвовать в программах испытания новейших кораблей и осваивать их с приемом на вооружение", - отметил Моисеев.
По его словам, североморцам предстоит подготовиться к участию в целом ряде плановых мероприятий боевой и оперативной подготовки, учениях и маневрах различного уровня, достойно представить флот на конкурсах и состязаниях международных армейских игр "Армия-2020". "Отдельной задачей стоит плановая подготовка сил и личного состава Северного флота к празднованию 75-летия Великой Победы и торжественным мероприятиям, приуроченным ко Дню Военно-Морского флота России", - добавил командующий.
Ещё одно направление деятельности флота – это экологическая безопасность и очистка арктических территорий от мусора, оставшегося там с советских времен. Северный флот планомерно вывозит из Арктики скопившийся металлолом и решает другие задачи по охране окружающей среды. По словам командующего, в 2020 году на арктических архипелагах продолжит работу личный состав экологического взвода, который успешно решает задачу по очистке Арктики от мусора уже пять лет.
"Мы на регулярной основе будем присутствовать в различных районах Северного Ледовитого океана, нести боевое дежурство под водой и в воздухе, обеспечивать безопасность судоходства на трассе Северного морского пути", - сказал командующий.
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