Командующий Северным флотом рассказал о задачах моряков на 2020 год

МУРМАНСК, 9 дек – РИА Новости. Приоритетной задачей моряков Приоритетной задачей моряков Северного флота в ближайшие годы является продолжение освоения Арктики, также планируется получить и освоить новое вооружение и технику, сообщил журналистам командующий Северным флотом, герой РФ, вице-адмирал Александр Моисеев.

"Одна из приоритетных задач, стоящих перед моряками Северного флота в ближнесрочной перспективе – это комплекс мероприятий по освоению Арктики", - сказал командующий.

Он сообщил, что в 2020 году североморцев ожидают новые походы не только в Северный Ледовитый, но и в Атлантический океан, и в Средиземное море. "Нам предстоит продолжить освоение новых образцов вооружения и техники. Личный состав флота будет участвовать в программах испытания новейших кораблей и осваивать их с приемом на вооружение", - отметил Моисеев.

По его словам, североморцам предстоит подготовиться к участию в целом ряде плановых мероприятий боевой и оперативной подготовки, учениях и маневрах различного уровня, достойно представить флот на конкурсах и состязаниях международных армейских игр "Армия-2020". "Отдельной задачей стоит плановая подготовка сил и личного состава Северного флота к празднованию 75-летия Великой Победы и торжественным мероприятиям, приуроченным ко Дню Военно-Морского флота России", - добавил командующий.

Ещё одно направление деятельности флота – это экологическая безопасность и очистка арктических территорий от мусора, оставшегося там с советских времен. Северный флот планомерно вывозит из Арктики скопившийся металлолом и решает другие задачи по охране окружающей среды. По словам командующего, в 2020 году на арктических архипелагах продолжит работу личный состав экологического взвода, который успешно решает задачу по очистке Арктики от мусора уже пять лет.