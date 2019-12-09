МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Больше половины россиян считают качество жизни на селе неприемлемым, при этом только 35% опрошенных планируют переезд в город в ближайшее время, говорится в проекте доклада ОП России "О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
"Общественной палатой Российской Федерации совместно с Российским союзом сельской молодежи проведен всероссийский опрос о занятости сельского населения и развитии кадрового потенциала сельских территорий. Согласно итогам опроса, уровень социального оптимизма в отношении жизни на селе остается низким, преобладает негативная оценка качества жизни", - говорится в докладе.
Лишь 45% респондентов, по данным доклада, могут назвать преимущества сельского образа жизни перед городским, при том, что 56% полагают качество жизни на селе неприемлемым. Кроме того, граждане слабо информированы о мерах государственной поддержки, реализуемых на сельских территориях.
"Больше половины опрошенных указывают на то, что в последние годы показатели уровня и качества на селе не улучшились. Преимущественно связывают перспективы улучшения жизни на селе с деятельностью властей всех уровней, а не с самоорганизацией самих жителей или бизнесом. 35% опрошенных планируют переезд в город в ближайшее время. И лишь 37% опрошенных планируют повышать свою профессиональную квалификацию в ближайшее время", - указано в докладе.
Лишь 8% респондентов, по результатам опроса, готовы самостоятельно начать собственный бизнес на селе, 24% при этом рассчитывают на помощь государства.
"Четверть опрошенных готовы заняться несельскохозяйственными видами деятельности самостоятельно, а при условии поддержки государства это готовы сделать – чуть больше половины опрошенных", - прописано в докладе.