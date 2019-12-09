Больше половины россиян считают качество жизни на селе неприемлемым

"Больше половины опрошенных указывают на то, что в последние годы показатели уровня и качества на селе не улучшились. Преимущественно связывают перспективы улучшения жизни на селе с деятельностью властей всех уровней, а не с самоорганизацией самих жителей или бизнесом. 35% опрошенных планируют переезд в город в ближайшее время. И лишь 37% опрошенных планируют повышать свою профессиональную квалификацию в ближайшее время", - указано в докладе.