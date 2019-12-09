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СМИ: в Удмуртии подросток с ДЦП неделю умирал рядом с телом матери
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РИА Новости

СМИ: в Удмуртии подросток с ДЦП неделю умирал рядом с телом матери

01:09 09.12.2019 (обновлено: 08:00 09.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В городе Можга в Удмуртии 13-летний подросток с тяжелой формой ДЦП умер в квартире после того, как там же скончалась его мать, об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Сын-инвалид, который не мог говорить, по данным местного портала Udm-Info, в течение недели пытался шумом привлечь внимание соседей, однако никто не отреагировал. Ребенок, захотев пить, попытался открыть кран и в итоге упал с инвалидной коляски, при этом вода затопила квартиру. Поскольку помещение находилось на первом этаже, никто этого не заметил, так как вода стекала в подвал.
Ребенок скончался в ледяной луже на полу. По предварительной информации, он умер от переохлаждения.
Автомобиль Следственного комитета РФ
27 августа, 16:59
В Подмосковье проверяют информацию о смерти ребенка в доме-интернате
Тела погибших обнаружили 6 декабря.
Обстоятельства трагедии выясняют следователи. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства республики и уполномоченному по правам ребенка разобраться в обстоятельствах случившегося.
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Обсудить 18
Александр БречаловУдмуртияМожгаРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
В этом вся Россия(((
9 декабря, 01:13
Сергей
161003113
Че там разбираться, мы все сдохнем в своих квартирах, потому что в эпоху развитого капитализма утратили родственные связи
9 декабря, 01:15
Я РОССИЯНИН
17001404
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