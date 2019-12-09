На Колыме объяснили низкий рейтинг региона в рейтинге вредных привычек

По данным рейтинга РИА Новости о распространении вредных привычек в российских регионах, на первых пяти строчках рейтинга расположились республики Северного Кавказа, последнее место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, выше него расположились Камчатский край, Магаданская область и Бурятия. Эксперты полагают, что в Магаданской области самой важной проблемой является потребление алкоголя.

"В Магаданской области, по данным Всероссийской переписи населения от 2010 года, проживают 4 тысячи 822 человека коренных малочисленных народов Севера, а Северо-Эвенский городской округ является местом их компактного проживания. Народы Севера более ранимы к разрушающему действию алкоголя, что связано с особенностями биохимического обмена алкоголя", - прокомментировал рейтинг РИА Новости представитель Минздрава области.

"На Колыму традиционно везут сезонных вахтовых рабочих – золотодобытчиков и дорожных строителей. Их количество никак не учитывают при составлении статистики. То есть данные даются на количество прописанных граждан. А он приехал на вахту, отработал вахту, где все изолировано, закрыто, действительно, доступа алкоголя нет. Приехал в Магадан, чтобы потратить деньги, сделал недельную норму магазину", - сказала РИА Новости Калашникова.