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На Колыме объяснили низкий рейтинг региона в рейтинге вредных привычек
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РИА Новости

На Колыме объяснили низкий рейтинг региона в рейтинге вредных привычек

01:08 09.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГрафин и рюмки
Графин и рюмки
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Графин и рюмки. Архивное фото
МАГАДАН, 9 дек - РИА Новости, Людмила Щербакова. Место Магаданской области внизу рейтинга по распространенности вредных привычек в значительной степени связано с потреблением алкоголя коренными народами Севера и вахтовиками, наличие которых в регионе никто не учитывает, рассказали РИА Новости чиновник правительства региона и медик-нарколог.
По данным рейтинга РИА Новости о распространении вредных привычек в российских регионах, на первых пяти строчках рейтинга расположились республики Северного Кавказа, последнее место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, выше него расположились Камчатский край, Магаданская область и Бурятия. Эксперты полагают, что в Магаданской области самой важной проблемой является потребление алкоголя.
"В Магаданской области, по данным Всероссийской переписи населения от 2010 года, проживают 4 тысячи 822 человека коренных малочисленных народов Севера, а Северо-Эвенский городской округ является местом их компактного проживания. Народы Севера более ранимы к разрушающему действию алкоголя, что связано с особенностями биохимического обмена алкоголя", - прокомментировал рейтинг РИА Новости представитель Минздрава области.
Заместитель главного врача Магаданского областного наркологического диспансера Наталья Калашникова считает, что место Колымы в рейтинге снижают вахтовики.
"На Колыму традиционно везут сезонных вахтовых рабочих – золотодобытчиков и дорожных строителей. Их количество никак не учитывают при составлении статистики. То есть данные даются на количество прописанных граждан. А он приехал на вахту, отработал вахту, где все изолировано, закрыто, действительно, доступа алкоголя нет. Приехал в Магадан, чтобы потратить деньги, сделал недельную норму магазину", - сказала РИА Новости Калашникова.
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