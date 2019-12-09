Число жертв стрельбы в центре Мехико выросло до пяти человек

МЕХИКО, 9 дек - РИА Новости. Число жертв стрельбы в историческом центре Число жертв стрельбы в историческом центре Мехико , где капитан вооруженных сил Мексики в отставке открыл стрельбу по людям, возросло до пяти, сообщают власти Мехико.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу в столице Мексики после того, как ему сделали замечание жильцы дома, где он решил справить нужду. Власти говорили о четырех погибших, включая предполагаемого преступника, и двух раненых.

"По информации кабинета безопасности, на месте конфликта было пятеро убитых, включая четырех жильцов и стрелка", - заявила глава правительства Мехико Клаудиа Шеинбаум.