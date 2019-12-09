ОП предложила включить в школьную программу тему благотворительности

"Важность благотворительности для развития гражданского общества трудно переоценить, ведь бескорыстная помощь ближнему — это универсальная ценность для всех цивилизаций, культур и религий. Поэтому Общественная палата Российской Федерации предлагает включить в программу воспитания в школах тему благотворительности и милосердия", — сказано в докладе.