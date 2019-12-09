ОП предложила включить в школьную программу тему благотворительности

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Общественная палата Российской Федерации предлагает включить в школьную программу темы благотворительности и милосердия, говорится в проекте доклада ОП России "О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
"Важность благотворительности для развития гражданского общества трудно переоценить, ведь бескорыстная помощь ближнему — это универсальная ценность для всех цивилизаций, культур и религий. Поэтому Общественная палата Российской Федерации предлагает включить в программу воспитания в школах тему благотворительности и милосердия", — сказано в докладе.
В качестве положительного примера члены ОП России приводят Санкт-Петербург, где в благотворительной акции "Белый цветок" участвуют все школы города, проводятся "Уроки доброты", а школьники младших классов изготавливают около 70 тысяч белых цветов в поддержку тяжелобольных сверстников.
"Систематизировать опыт регионов сможет Общественная палата Российской Федерации совместно с Министерством науки и высшего образования и Министерством просвещения и по итогам — подготовить рекомендации для школ по вовлечению детей в благотворительность и социальное служение", — прописано в докладе.