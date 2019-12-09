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В ОП хотят упростить получение виз для волонтеров-спасателей
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РИА Новости

В ОП хотят упростить получение виз для волонтеров-спасателей

00:58 09.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудники МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Общественная палата РФ считает необходимым упростить получение виз для волонтеров-спасателей, а также увеличить срок действия российской визы для иностранных добровольцев, говорится в проекте доклада ОП РФ "О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
"В нашей стране проводится большая работа по развитию международного волонтерства. Так, волонтеры-спасатели участвуют в поддержке спасательных и гуманитарных операций за рубежом. Они сталкиваются с такой серьезной проблемой, как получение быстрой визы. Волонтерам необходимо в кратчайшие сроки прибыть к месту чрезвычайного происшествия. Общественная палата считает необходимым наладить механизмы получения виз для волонтеров-спасателей и урегулировать законодательную базу в этом вопросе", - говорится в докладе.
Российским волонтерским организациям, по мнению членов ОП РФ, требуется правовая поддержка, чтобы они не боялись при осуществлении своей деятельности попасть под статус НКО ‒ иностранного агента.
"Общественная палата предлагает увеличить срок действия российской визы для иностранных волонтеров, работающих в России, с трех месяцев до одного года. Такие люди, добровольно и безвозмездно помогающие российским гражданам, могут претендовать на льготы при получении российского гражданства", - сказано в докладе.
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