В ОП хотят упростить получение виз для волонтеров-спасателей

"В нашей стране проводится большая работа по развитию международного волонтерства. Так, волонтеры-спасатели участвуют в поддержке спасательных и гуманитарных операций за рубежом. Они сталкиваются с такой серьезной проблемой, как получение быстрой визы. Волонтерам необходимо в кратчайшие сроки прибыть к месту чрезвычайного происшествия. Общественная палата считает необходимым наладить механизмы получения виз для волонтеров-спасателей и урегулировать законодательную базу в этом вопросе", - говорится в докладе.