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Большая часть НКО довольна взаимодействием с региональными ОП
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РИА Новости

Большая часть НКО довольна взаимодействием с региональными ОП

00:53 09.12.2019
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© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Общественной палатой РФ в Москве
Здание Общественной палатой РФ в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Здание Общественной палатой РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Больше половины сотрудников НКО и гражданских активистов положительно оценивают опыт взаимодействия с региональными Общественными палатами, при этом 48% опрошенных признались, что ни разу не принимали участия в организованных местными ОП мероприятиях, говорится в проекте доклада ОП России "О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
По данным диаграммы, составленной по итогам опроса, 65% респондентов оценивают свой опыт взаимодействия с региональными Общественными палатами "скорее положительно". 24% представителей НКО и гражданских активистов такого опыта не имели, 11% оценивают его "скорее отрицательно".
При этом 48% респондентов признались, что не принимали участия в мероприятиях, организованных региональными Общественными палатами. Один-два раза принимали участие 24 процента, 28% были задействованы многократно.
"По данным опроса Общественной палаты, проведенного в рамках форумов "Сообщество", число сотрудников НКО и гражданских активистов, которые принимают участие в работе общественных палат, ежегодно растет, однако до половины представителей третьего сектора не участвуют в их деятельности. Здесь необходимо совершенствование каналов обратной связи и механизмов поддержки", - указано в докладе.
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Примерно половина участников опроса в рамках форумов "Сообщество" полагает, как отмечено в докладе, что общественная палата их региона выполняет функции площадки взаимодействия между некоммерческим сектором, гражданскими активистами, бизнесом и властью. Другая половина опрошенных полагает, что палата не является успешной площадкой взаимодействия, либо они не имеют определенного ответа на этот вопрос.
"Таким образом, в целом потенциал региональных общественных палат как институтов, организующих активность гражданского общества на местах, достаточно высок. Вместе с тем целевым ориентиром как для федеральной Палаты, так и палат регионов должна быть оценка их работы, при которой абсолютным большинством респондентов будет признаваться факт активного влияния палат на динамику общественного мнения и продвижение общественных инициатив", - говорится в докладе.
По суммарной совокупности критериев лидерами мониторинга в 2019 году, как отмечено в докладе, остаются сайты общественных палат Кировской, Ярославской и Челябинской областей, а также Краснодарского края. В 2019 году среди лидеров появился сайт Общественной палаты Республики Коми.
Опрос участников форумов "Сообщество – 2019" проведен аналитическим отделом аппарата Общественной палаты РФ. Общее количество участников форумов – около 7000 человек, из них ответили на вопросы анкеты 1340 человек
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